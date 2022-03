Telecinco confirma l’acomiadament de Paz Padilla

Paz Padilla ha estat acomiadada formalment de Telecinco. Després de mesos de rumors, la cadena ha emès un comunicat en el que anuncien que han decidit rescindir el seu contracte. L’humorista era la presentadora substituta de Sálvame des de feia pràcticament tretze anys, una llarga carrera lligada a Mediaset que ara posa punt final. Es deia que travessava el seu pitjor moment televisiu des de finals de l’any passat, quan va començar a aparèixer amb menys freqüència. L’excusa oficial era que estava centrada en l’espectacle teatral que protagonitza sobre la mort del seu marit. Ara bé, quedava clar que, a més a més, ella tampoc no mostrava gaire interès en tornar al programa del cor. La gota que va fer vessar el got va arribar el passat mes de gener, quan va marxar de plató molt enfadada després d’una discussió fortíssima amb Belén Esteban.

Aquest matí, la revista Lecturas publicava en portada que la cadena havia decidit fer-la fora. Poc després, han estat ells els qui han confirmat la notícia: “Mediaset ha decidit resoldre el contracte vigent amb Paz Padilla després de l’incompliment de la seva obligació com a presentadora, en haver abandonat el programa Sálvame una hora i mitja abans de la seva finalització el passat 20 de gener”. La cúpula li hauria demanat que tornés, però ella s’hauria negat en tot moment. Això hauria donat ales a la cadena per posar en marxa el mecanisme per posar fi a la seva relació contractual. Havien renovat el passat mes de juliol, però queda clar que l’interès de la presentadora per continuar al capdavant del programa havia desaparegut.

D’aquesta manera, Paz Padilla es queda sense feina a televisió. Aquest era l’últim programa que la continuava lligant a Mediaset, tenint en compte que havien cancel·lat el concurs que li havien promès i que també l’havien fet fora de Got Talent. A la cadena no li va agradar que deixés de treballar quan van diagnosticar un tumor cerebral al seu marit. Ella mateixa ho va confirmar en una entrevista a televisió: “Jo vaig decidir deixar-ho tot de banda per no separar-me ni un minut del seu costat. Vaig deixar de treballar i allò em va passar factura. M’han dit que allò em va fer molt de mal. Fins i tot alguns companys em van retreure no haver estat al 100% en aquella època… Jo no vaig estar al 100% per als teleespectadors, no, però sí per al meu marit”. Ara s’haurà de buscar la vida fora de Telecinco, la cadena en la que ha treballar aquesta última dècada.