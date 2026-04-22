Paz Vega ha protagonitzat la notícia de la setmana quan s’ha sabut que es divorciarà del seu marit després de 25 anys junts. Formava, amb Orson Salazar, una de les parelles més consolidades i moltes vegades se’ls havia posat d’exemple enfront d’altres famosos. Ara, però, aquest amor ha acabat i ara s’han sabut detalls molt impactants dels motius darrere d’aquesta decisió.
Se sabia que la situació econòmica de l’actriu era complicada, però és ara quan s’ha filtrat a la premsa que el deute que acumula amb l’Agència Tributària és molt més gran del que es pensava: “Paz Vega té un deute del voltant de 3 milions d’euros“, informa la revista Lecturas. El director del mitjà ha compartit tots els detalls en una intervenció a El precio justo que serveix per descobrir un altre titular, que el marit devia diners i no li havia dit.
L’any passat, l’exitosa intèrpret va haver de desfer-se d’un pis molt luxós de 140 metres quadrats. Paz Vega va veure’s “obligada” a vendre el 65% del seu patrimoni perquè li havien embargat per poder cobrar els gairebé 1.200.000 € que li reclamen pels impagaments d’IRPF. Tenint en compte que havia hagut d’hipotecar el pis en dues ocasions, sembla que no li ha estat fàcil de mantenir un immoble que va adquirir l’any 2000.
Paz Vega, sense coneixement d’un deute important de més d’un milió d’euros
També tindria un préstec sobre un dúplex a Sevilla del que és propietària només d’un tercera part. El problema de base, que el seu deute ha augmentat amb respecte al que devia el 2024. El més fort és que el marit li hagi ocultat informació: “Paz Vega ha pogut descobrir una mena de traïció econòmica, un nou pufo que presumptament hauria gestionat el seu exmarit i gestor“.
De sobte, Paz Vega va saber l’any passat que li havien embargat part del pis. Per tal de fer front a totes les despeses, l’altra part va haver de vendre-la a una societat… Per tant, ara té una propietat embargada, part d’un dúplex embargat i ha acabat amb una bola “tremenda”. El més fort, repetim, aquest deute de 1.200.000 € el que “no tenia coneixement“.
A la revista ¡Hola! publiquen una fotografia intimista de l’actriu, la que acompanyen del text “Paz Vega, entre llàgrimes després de la seva separació de l’Orson”. Han passat tota la vida junts, un exmarit amb el qui comparteix dues empreses de les quals són administradors únics. Què passarà ara amb això? Tot veient els problemes econòmics en què s’ha vist immersa, sembla que està tocada en la cartera i en el cor.