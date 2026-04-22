Paz Vega ha protagonizado la noticia de la semana cuando se ha sabido que se divorciará de su esposo después de 25 años juntos. Formaba, con Orson Salazar, una de las parejas más consolidadas y muchas veces se les había puesto de ejemplo frente a otros famosos. Ahora, sin embargo, este amor ha terminado y ahora se han sabido detalles muy impactantes de los motivos detrás de esta decisión.

Se sabía que la situación económica de la actriz era complicada, pero es ahora cuando se ha filtrado a la prensa que la deuda que acumula con la Agencia Tributaria es mucho mayor de lo que se pensaba: «Paz Vega tiene una deuda de alrededor de 3 millones de euros«, informa la revista Lecturas. El director del medio ha compartido todos los detalles en una intervención en El precio justo que sirve para descubrir otro titular, que el esposo debía dinero y no se lo había dicho.

El año pasado, la exitosa intérprete tuvo que deshacerse de un piso muy lujoso de 140 metros cuadrados. Paz Vega se vio «obligada» a vender el 65% de su patrimonio porque le habían embargado para poder cobrar los casi 1.200.000 € que le reclaman por los impagos de IRPF. Teniendo en cuenta que había tenido que hipotecar el piso en dos ocasiones, parece que no le ha sido fácil mantener un inmueble que adquirió en el año 2000.

Toda la información de la deuda de Paz Vega | Telecinco

Paz Vega, sin conocimiento de una deuda importante de más de un millón de euros

También tendría un préstamo sobre un dúplex en Sevilla del que es propietaria solo de una tercera parte. El problema de base, que su deuda ha aumentado respecto a lo que debía en 2024. Lo más fuerte es que el esposo le haya ocultado información: «Paz Vega ha podido descubrir una especie de traición económica, un nuevo pufo que presuntamente habría gestionado su exmarido y gestor«.

De repente, Paz Vega supo el año pasado que le habían embargado parte del piso. Para hacer frente a todos los gastos, la otra parte tuvo que venderla a una sociedad… Por lo tanto, ahora tiene una propiedad embargada, parte de un dúplex embargado y ha acabado con una bola «tremenda». Lo más fuerte, repetimos, esta deuda de 1.200.000 € de la que «no tenía conocimiento«.

Paz Vega se ha enterado de información comprometida cuando se ha divorciado | ¡Hola!

En la revista ¡Hola! publican una fotografía intimista de la actriz, la que acompañan del texto «Paz Vega, entre lágrimas después de su separación de Orson». Han pasado toda la vida juntos, un exmarido con el que comparte dos empresas de las cuales son administradores únicos. ¿Qué pasará ahora con esto? Todo viendo los problemas económicos en que se ha visto inmersa, parece que está tocada en la cartera y en el corazón.