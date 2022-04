Així serà l’estranya trobada de Letícia i Paz Padilla

Felip VI i Letícia passaran les vacances de Setmana Santa lluny dels flaixos. Enguany sembla que no viatjaran a Mallorca com és habitual, sinó que haurien optat per un destí secret en el que poder gaudir de la companyia de les dues filles. Ara que Elionor de Borbó viu a Gal·les, la trobarien tant a faltar que preferirien viatjar fora i centrar-se en posar-se al dia. Els paparazzi comencen a preparar les maletes, pendents de l’arribada d’Elionor i la posterior marxa de la família. I mentrestant, la Casa Reial organitza els actes institucionals que els esperaran a la seva tornada.

La revista ¡Hola! ha tingut accés a aquestes previsions, el que ha permès que s’adonin d’un fet molt curiós. Letícia sempre ha volgut deixar clar que és una apassionada de la literatura, per la qual cosa intenten que sigui ella qui s’encarregui dels esdeveniments de cultura. Cada any, els monarques ofereixen un esmorzar en honor al guanyador del premi Miguel de Cervantes. En aquesta ocasió, la sorpresa és que entre els convidats estarà ni més ni menys que Paz Padilla.

La humorista i expresentadora de Sálvame acudirà com a convidada en una reunió en la que es donaran cita alguns dels escriptors més prestigiosos del moment. Serà molt estrany veure-la allà enmig, però la Casa Reial hauria volgut premiar l’èxit que està tenint amb el llibre sobre la mort del seu marit. L’esdeveniment tindrà lloc el pròxim 21 d’abril en el Palau Reial, el que serà seu d’una trobada molt estrambòtica de Letícia i Paz Padilla.

Paz Padilla coincidirà amb Letícia Ortiz en un esmorzar de gala amb escriptors | Europa Press

La protagonista serà Cristina Peri Rossi, per això, la premiada d’enguany. Es tracta de tota una celebritat en la literatura uruguaiana actual, per la qual cosa sobta tant que comparteixi esmorzar amb un personatge com Paz Padilla. Ara que no treballa a televisió serà una mica més difícil que comenti la trobada amb Letícia, però segur que aprofita l’aparador que li ofereix el seu perfil d’Instagram per compartir amb els seguidors tots els detalls d’aquesta reunió.