Albert Rivera deixa sola Malú en un dels seus dies més especials

Malú ha viscut aquest dijous un dels moments més esperats i especials d’aquests darrers anys. Feia molt de temps que no podia actuar en directe davant dels seus fans, que l’han trobat molt a faltar aquests tres anys. Primer va ser un esquinç de turmell, després un parell d’operacions, la pandèmia, la maternitat… una baixa molt llarga que, finalment, ha pogut deixar enrere. En les darreres entrevistes que ha concedit, l’exitosa cantant i membre del jurat de La Voz ha deixat clar que tenia unes ganes boges de tornar a connectar amb el seu públic. La primera ciutat de la gira ha estat Madrid, on ha demostrat tot el seu talent en una nit màgica en la que ha fet un repàs per tota la seva carrera.

Aquest era un esdeveniment musical certament molt esperat, el que evidenciava un photocall ple d’estrelles i unes xarxes socials a rebentar de vídeos de l’actuació acompanyats de tendres dedicatòries. Tot han estat bones paraules per a Malú, que s’ha sentit molt acompanyada en el seu retorn. Ara bé, molts han mostrat la seva sorpresa en adonar-se que no hi havia ni rastre d’Albert Rivera. On era la parella de Malú? Com és que no l’ha acompanyat en una nit tan especial? Segurament, alguns pensaran que tenen una filla en comú i algú s’ha de quedar amb ella. Ara bé, és molt probable que tinguin una mainadera o una cangur de confiança que podria haver-se quedat amb la petita Lucía.

Des que comencessin a sortir, la parella s’ha mostrat totalment hermètica. Cap dels dos no parla públicament de l’altre si pot evitar-ho i tampoc no es deixen veure junts amb gaire freqüència. No acudeixen a actes junts i tampoc no posen en els photocalls. Ara bé, aquesta ocasió era perfecta perquè l’antic líder de Ciutadans hagués deixat la vergonya a casa i hagués estat al costat de la seva parella en una nit tan i tan especial per a ella. Potser no volia robar-li el protagonisme? També pot ser.

Malú anunciava així el seu concert més esperat | Instagram

Malú, en una de les fotos del concert | Instagram

Albert Rivera, a Brussel·les?

Poques hores abans, l’expolític català publicava una fotografia en el seu perfil d’Instagram que feia pensar que es trobava a Brussel·les. I què feia al Parlament Europeu? Realment, aquesta era la localització que assenyalava, però el seu objectiu era fer reflexionar els seguidors amb una instantània d’un dels trossos del mur de Berlín. Volia demanar que no se’ns oblidi mai la història, una petició estranya que feia pública a primera hora del dia en què la seva parella tornava als escenaris després de tant de temps. Ni tan sols ha compartit alguna fotografia d’ella o li ha dedicat un missatge maco a través de les xarxes socials. Res de res. Com si no fos amb ell la cosa.

Albert Rivera, a Brussel·les? | Instagram

El futur laboral del català, tot un misteri

Des que Albert Rivera abandonés la política, molts s’han preguntat què faria per continuar guanyar diners. El seu primer pas va ser fitxar per un bufet d’advocats, el que el va acabar acomiadant de males maneres gairebé dos anys després del seu fitxatge. Van deixar caure que no hauria satisfet les expectatives de l’empresa en no treballar gaire, el que deixava en molt mal lloc al de Ciutadans. I ara, de què treballa? No se sap gaire cosa de la seva vida professional, encara que Vanitatis sospita que estaria buscant feina per Llatinoamèrica.

Fa només unes setmanes, Albert Rivera va fer una petita gira per la República Dominicana. Allà hauria deixat clar que vol provar sort en les immobiliàries, un terreny en el que podria fer molts diners: “Gràcies pel vostre respecte i estima, ens veiem aviat”, deia en un missatge d’Instagram que podria amagar un titular. Segons recalca el mitjà digital, el català està considerant obrir negocis en el país caribeny. Què passaria amb la seva relació amb Malú, llavors? Es traslladarien tots allà, trencarien o mantindrien una relació a distància? Tenen una filla petita, el que complicaria les coses. Sigui com sigui, de moment no tindria res tancat i tot serien possibilitats que s’està plantejant. Veure’l ara al Parlament Europeu obre una altra porta, que el podria col·locar com a possible diplomàtic. El temps dirà per quina opció acaba decantant-se i si ho fa amb Malú al seu costat.