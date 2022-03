Fotos sorprenents d’Albert Rivera i Malú enmig dels rumors de ruptura

Albert Rivera i Malú han hagut de fer front als rumors de crisi pràcticament des que va saber-se que sortien junts. Aquesta setmana s’han intensificat, per això, quan el programa de Telecinco, Socialité, confirmava en exclusiva que han trencat. D’aquesta manera, informaven de la ruptura quan la filla que tenen en comú encara no ha complert els dos anys. Poc després, era el programa Viva la vida els encarregats de treure a la llum els motius d’aquesta decisió: una crisi que arrossegaven des de fa mesos, la que demostra el fet que no se’ls ha vist junts en públic des de fa temps i també l’aspecte desmillorat de la cantant. Cap dels dos no s’ha pronunciat al respecte, ni tan sols els seus amics més íntims.

La sorpresa ha arribat aquest matí, quan Vanitatis ha publicat unes fotografies de la parella d’aquest mateix diumenge. En elles, se’ls veu en companyia de la seva filla. Curiós que es deixin veure precisament ara, després de tant de temps ocults… precisament quan es diu que han tallat. És aquesta la manera de desmentir els rumors de separació? O simplement volen despistar la premsa?

Abrigats i amb ulleres de sol, se’ls veu sortir junts del cotxe per dinar en un restaurant situat als afores de Madrid. L’artista, que està preparant la seva nova gira, porta el cotxet mentre que l’antic líder de Ciutadans opta per tenir la petita en braços. Un parell d’hores més tard, els haurien tornat a captar a la sortida del local, quan era Malú qui duia la nena adormida en braços.

Fotos exclusivas: Malú y Albert Rivera, una familia unida a pesar de los rumores de crisis https://t.co/7DjoN8IZrA — Vanitatis (@vanitatis) March 1, 2022

A més a més, el mitjà aprofita per recuperar unes imatges d’Albert Rivera i Malú de finals de principis del mes de gener. En aquestes se’ls veu acompanyats de la filla i també de la nena que va tenir el català en la seva anterior relació. Les germanastres juguen en el parc en el que és la prova d’una tarda familiar en el parc. Llavors, en què quedem? Les fotografies que publiquen avui semblen indicar que els rumors de separació tornarien a ser falsos o exagerats. Si bé és cert que no es veu la parella dedicant-se gestos tendres, sí que deixen clar que continuen gaudint de sortides familiars.

Ells sempre han estat molt hermètics pel que fa a la seva relació, per la qual cosa és poc probable que emetin un comunicat en el que aclareixin en quin punt es troba la seva relació. Caldrà esperar per saber què signifiquen realment aquestes fotos i què hi ha de cert en el que es comenta sobre ells a televisió.