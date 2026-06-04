Fernando Tejero ha parlat obertament dels problemes de salut mental que ha patit per culpa de no acceptar-se a si mateix, una homosexualitat que li va comportar problemes amb si mateix fins que van passar uns quants anys. L’actor ha patit depressió i ansietat perquè no ha estat a gust amb si mateix. Això ha comportat que acabi amb parelles que no li han fet bé: “Gairebé totes les parelles que he tingut han estat relacions tòxiques“.
En una entrevista al programa 100% Únicos, ha reconegut que ha acabat estimant-se després de molta ajuda i teràpia: “No sentir-me lliure i mostrar-se com era va ser molt complicat. Vaig patir assetjament per culpa de la meva veu aguda, fins al punt que hi havia gent que em rebutjava i no podia demanar ajuda perquè sentia que era una cosa normalitzada“.
El seu cercle més proper va ajudar-lo molt després que toqués fons: “Aixequeu la veu, demaneu ajuda perquè és un signe de fortalesa i no de debilitat”. Ell no s’acceptava per por a tot, a la societat i al seu dit acusador: “Era una època complicada, jo volia casar-me amb una dona i tenir una família. Eren parelles pegat“. Que la situació hagi millorat, l’ha acabat ajudant. La relació amb els pares van ser terribles, amb menyspreus i el sentiment que l’odiaven. A classe es reien d’ell i els pares no el tractaven bé, una combinació que va formar un còctel Mólotov: “Cada psicòleg al que he anat m’ha dit que, amb tot el que he viscut, tenia totes les paperetes per ser alcohòlic, yonki i haver-me anat pel pitjor camí. Per fortuna, no ha estat així”.
Fernando Tejero parla de la seva situació econòmica
No només ha parlat de la seva vida sentimental, el Fernando Tejero. En aquesta intervenció televisiva a Cuatro, l’actor tampoc no s’ha tallat quan li han preguntat sobre l’estat actual de les seves finances. Per exemple, quan han volgut saber si havia acceptat alguna feina per motius econòmics: “Sí, però ho he fet amb tota la dignitat, l’amor i les ganes del món“.
Ell no és d’aquests que rep diners quan fa la declaració de la renda, però: “A mi la declaració no em torna i les gràcies, mai no m’ha sortit a retornar. Suposo que és senyal que estic treballant”.