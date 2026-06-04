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Fernando Tejero lamenta haver tingut un munt de parelles “tòxiques”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
04/06/2026 13:47

Fernando Tejero ha parlat obertament dels problemes de salut mental que ha patit per culpa de no acceptar-se a si mateix, una homosexualitat que li va comportar problemes amb si mateix fins que van passar uns quants anys. L’actor ha patit depressió i ansietat perquè no ha estat a gust amb si mateix. Això ha comportat que acabi amb parelles que no li han fet bé: “Gairebé totes les parelles que he tingut han estat relacions tòxiques“.

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En una entrevista al programa 100% Únicos, ha reconegut que ha acabat estimant-se després de molta ajuda i teràpia: “No sentir-me lliure i mostrar-se com era va ser molt complicat. Vaig patir assetjament per culpa de la meva veu aguda, fins al punt que hi havia gent que em rebutjava i no podia demanar ajuda perquè sentia que era una cosa normalitzada“.

El seu cercle més proper va ajudar-lo molt després que toqués fons: “Aixequeu la veu, demaneu ajuda perquè és un signe de fortalesa i no de debilitat”. Ell no s’acceptava per por a tot, a la societat i al seu dit acusador: “Era una època complicada, jo volia casar-me amb una dona i tenir una família. Eren parelles pegat“. Que la situació hagi millorat, l’ha acabat ajudant. La relació amb els pares van ser terribles, amb menyspreus i el sentiment que l’odiaven. A classe es reien d’ell i els pares no el tractaven bé, una combinació que va formar un còctel Mólotov: “Cada psicòleg al que he anat m’ha dit que, amb tot el que he viscut, tenia totes les paperetes per ser alcohòlic, yonki i haver-me anat pel pitjor camí. Per fortuna, no ha estat així”.

Fernando Tejero confessa que van oferir-li molts diners per parlar de l'homosexualitat - La Sexta
Fernando Tejero confessa que van oferir-li molts diners per treure a la llum la seva homosexualitat | La Sexta

Fernando Tejero parla de la seva situació econòmica

No només ha parlat de la seva vida sentimental, el Fernando Tejero. En aquesta intervenció televisiva a Cuatro, l’actor tampoc no s’ha tallat quan li han preguntat sobre l’estat actual de les seves finances. Per exemple, quan han volgut saber si havia acceptat alguna feina per motius econòmics: “Sí, però ho he fet amb tota la dignitat, l’amor i les ganes del món“.

Ell no és d’aquests que rep diners quan fa la declaració de la renda, però: “A mi la declaració no em torna i les gràcies, mai no m’ha sortit a retornar. Suposo que és senyal que estic treballant”.

Fernando Tejero

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