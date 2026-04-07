Fernando Tejero s’ha col·locat a la primera línia mediàtica per l’entrevista que ha concedit Jordi Évole, que encara no s’ha emès però ja està fent parlar. L’icònic actor d’Aquí no hay quien viva participarà en la pròxima entrega del programa de La Sexta, que s’emetrà aquest diumenge. I, en el vídeo promocional que han publicat, se’l sent encadenar un titular potent rere un altre sobre la seva vida privada. Per exemple? Quan treu a la llum que una revista va oferir-li 150.000 € a canvi de reconèixer públicament que era homosexual.
“Em van oferir moltíssima pasta per sortir de l’armari públicament. Eren 150.000 € i et parlo que allò va passar fa molts i molts anys, així que imagina’t… però no vaig acceptar perquè no volia fer negoci amb allò“, explicarà en aquesta intervenció. Ell que sempre ha interpretat “perdedors”, s’ha fet un nom i ha arribat a guanyar un premi Goya. D’aquell dia, però, no recorda gaire: “Ho recordo a mitges perquè anava de Lexatines fins al cul“, ha reconegut tot fent referència als ansiolítics que prenia en aquella època fosca de la seva vida.
No tot ha estat de color de rosa en la seva vida, certament. La cosa va començar malament quan va adonar-se que li agradaven els homes, una orientació sexual contra la que va lluitar molt de temps: “Tinc la veu greu de forçar-la, ja que jo no volia ser homosexual”.
El próximo domingo el Tejero bueno. pic.twitter.com/dgWQdlr5JQ— Lo de Évole (@LoDeEvole) April 5, 2026
Fernando Tejero reconeix que la fama va sobrepassar-lo
Ell que va fer-se famós de sobte i sense esperar-s’ho, va viure uns primers anys complicats. Davant de Jordi Évole, confessarà que no estava “preparat” per a la fama: “No m’imaginava l’abast mediàtic que tindria, fins al punt que jo no podia sortir al carrer. A la meva família els vaig haver de seure i dir que continuava sent jo mateix”.
Precisament sobre els membres dels Tejero en parlarà i amb perles tan desconegudes com que no va tenir una relació gaire propera amb els pares: “La meva tieta, quan em portava malament, em deia que aniria amb els meus pares i això era terrorífic. Jo era l’ovella negra de la família, deien, però ara crec que són l’ovella blanca”.
Ell no ha estat de callar-se les coses i, com a exemple, el tuit que va escriure fa un temps quan va dir que era “marieta” i que tot aquell que li faltés al respecte podia “menjar-li el rabo“. Ara diu que no es penedeix, però sí que va haver d’abandonar la plataforma perquè diu que li va quedar “gran”. Per què creu que cada cop costa més sentir un actor posicionar-se políticament? Segons ell, perquè hi ha “molta por” a “no treballar”.
Una conversa de l’actor i el presentador català que generarà molt interès, ja que aquests són només uns titulars de tota una xerrada que va durar unes quantes hores i que sembla que va donar molt de si.