Fernando Tejero acaba de concedir unes declaracions que deixen molt malament a Masterchef. L’actor, que va participar en la primera edició del concurs de TVE, coneix els secrets del programa i no ha dubtat a treure’ls a la llum… cosa que no agradarà a la direcció perquè carrega contra ells d’una manera brutal i nega el que sempre han afirmat; que és un programa sense guió. En el pòdcast Poco se habla ha afirmat que va adonar-se, quan va acabar la seva experiència allà, que tot estava “massa guionitzat“: “Després de veure la primera emissió, vaig decidir que deixaria de veure el programa“.
I és que, en el seu cas, assegura que li deien a través de l’orellera què havia de dir: “Hi ha coses que és millor no recordar-les. El primer responsable de la cagada vaig ser jo perquè no volia anar-hi, però soc molt amic de la germana de la CEO de la productora i em van insistir molt per fer-ho. El primer dia a plató, per això, vaig dir-me a mi mateix que era idiota i que no entenia què feia allà“.
El programa els assigna un paper determinat a cada concursant, assegura, cosa que acabarà determinant el seu pas pel concurs: “És cert que es decideixen rols com el guapo, el simpàtic, l’antipàtic, l’amargat… I a mi em va tocar ser el borde per com munten el programa. La cosa és que la gent es creu tot el que veuen a televisió. Si li deia a la Loles que trucaria als productors perquè la fessin fora, la gent s’ho creia. Però era broma!”.
Fernando Tejero dona detalls de les trampes que fan a Masterchef
El que ve a dir, doncs, és que el programa no hi ha improvisació: “El celebrity està guionitzat. A mi em deien per l’orellera que fotés canya a Loles… No ho vaig passar bé perquè soc competitiu i volia fer-ho bé, ja que hi anava. Mai no havia vist el programa i no és un format que m’agradi, tampoc”, diu. L’actor recorda veure el primer capítol mentre llegia les xarxes socials, un gran error: “Em va entrar ansietat. Deien que era un borde, una merda sobretot perquè era tot mentida. Jo tinc el meu geni, com qualsevol, però munten les escenes com volen amb l’edició. No vaig voler veure més perquè vaig pensar que els fills de p… aquests m’enfonsarien la vida“.
La cosa és que, a vegades, els concursants veuen que de sobte els hi desapareixen 20 plats que sí que havien cuinat: “Ho fan des de l’equip perquè després vingui algú a escridassar-te. Quan acaba el programa t’adones que t’han enganyat, però no pots dir res és clar… què has de dir”. Cal recordar que, en una entrevista anterior, Fernando Tejero ja havia dit que va perdre 7 kg en 10 dies perquè no entenia com podien fer aquelles coses en un programa que en teoria era blanc: “A sobre no t’avisen, tu ho veus en directe i et quedes pensant perquè allò que acabava de passar no saps si és real. La meva experiència va ser una p… merda, encara que respecto molt el programa”.
D’aquesta manera, Fernando Tejero se suma als altres famosos i exconcursants de Masterchef que han relatat experiències similars que fan pensar -o que deixen clar, més aviat- que poca cosa de la que veiem en aquest format és real. Tot està guionitzat i preparat per generar espectacle, pel que sembla.