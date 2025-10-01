Fernando Tejero acaba de conceder unas declaraciones que dejan muy mal a Masterchef. El actor, que participó en la primera edición del concurso de TVE, conoce los secretos del programa y no ha dudado en sacarlos a la luz… algo que no gustará a la dirección porque carga contra ellos de una manera brutal y niega lo que siempre han afirmado; que es un programa sin guion. En el pódcast Poco se habla ha afirmado que se dio cuenta, cuando terminó su experiencia allí, de que todo estaba «demasiado guionizado«: «Después de ver la primera emisión, decidí que dejaría de ver el programa«.

Y es que, en su caso, asegura que le decían a través del pinganillo qué tenía que decir: «Hay cosas que es mejor no recordarlas. El primer responsable del error fui yo porque no quería ir, pero soy muy amigo de la hermana de la CEO de la productora y me insistieron mucho para hacerlo. El primer día en el plató, por eso, me dije a mí mismo que era idiota y que no entendía qué hacía allí«.

El programa les asigna un papel determinado a cada concursante, asegura, algo que acabará determinando su paso por el concurso: «Es cierto que se deciden roles como el guapo, el simpático, el antipático, el amargado… Y a mí me tocó ser el borde por cómo montan el programa. La cosa es que la gente se cree todo lo que ven en televisión. Si le decía a la Loles que llamaría a los productores para que la echaran, la gente se lo creía. ¡Pero era broma!».

Fernando Tejero da detalles de las trampas que hacen en Masterchef

Lo que viene a decir, entonces, es que en el programa no hay improvisación: «El celebrity está guionizado. A mí me decían por el pinganillo que atacara a Loles… No lo pasé bien porque soy competitivo y quería hacerlo bien, ya que iba. Nunca había visto el programa y no es un formato que me guste, tampoco», dice. El actor recuerda ver el primer capítulo mientras leía las redes sociales, un gran error: «Me entró ansiedad. Decían que era un borde, una mierda sobre todo porque era todo mentira. Yo tengo mi genio, como cualquiera, pero montan las escenas como quieren con la edición. No quise ver más porque pensé que los hijos de p… estos me hundirían la vida«.

La cosa es que, a veces, los concursantes ven que de repente les desaparecen 20 platos que sí habían cocinado: «Lo hacen desde el equipo para que después venga alguien a gritarte. Cuando termina el programa te das cuenta de que te han engañado, pero no puedes decir nada, claro… ¿qué vas a decir?». Es importante recordar que, en una entrevista anterior, Fernando Tejero ya había dicho que perdió 7 kg en 10 días porque no entendía cómo podían hacer esas cosas en un programa que en teoría era blanco: «Encima no te avisan, tú lo ves en directo y te quedas pensando porque eso que acaba de pasar no sabes si es real. Mi experiencia fue una p… mierda, aunque respeto mucho el programa».

Fernando Tejero asegura que Masterchef está guionizado | Youtube

De esta manera, Fernando Tejero se suma a otros famosos y exconcursantes de Masterchef que han relatado experiencias similares que hacen pensar -o que dejan claro, más bien- que poca cosa de lo que vemos en este formato es real. Todo está guionizado y preparado para generar espectáculo, por lo que parece.