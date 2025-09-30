Doble expulsión en ‘Masterchef’ y mal ambiente: «Me estás fastidiando»

Masterchef tiene a los televidentes encantados con todo lo que está pasando en esta edición. En la gala de este lunes, de hecho, les han sorprendido con una doble expulsión inesperada que ha trastocado todo el concurso. Jorge y Masi se han despedido de los fogones de TVE tras unas valoraciones del jurado que han sido más duras de lo habitual. Hubo un momento muy emotivo cuando rindieron homenaje al programa Un, dos, tres; pero el buen ambiente duró poco porque los cuchillos volaron en la prueba por equipos.

Los protagonistas de la bronca más fuerte de la noche fueron Alejo Sauras y Mala Rodríguez, que se dijeron de todo y empezaron a gritarse porque consideraban que habían hecho daño al formar los equipos: «Me estás fastidiando y no me gusta, me voy«, lamentó ella. Superada por la situación, terminó yéndose entre lágrimas. Torito, el tercero en discordia, fue muy irónico: «No sabía que yo era tanto problema en el programa«.

Y Alejo continuó enfadado: «Si tenemos que ponernos a llorar, quizás mejor que nos vayamos de aquí«. «Pues vete«, le espetó Mala. Y él replicó: «Pues me voy«. El chico terminó sintiéndose mal y ambos acabaron reconciliándose en directo después de reconocer que les había sentado mal la actitud del otro.

¿Qué pasa en Masterchef? | TVE

Masi y Jorge, expulsados por sorpresa de Masterchef

En una prueba bastante caótica, Jorge terminó recibiendo mucha furia de los miembros del jurado. No gustó nada cómo cocinó y terminaron echándolo cuando nadie lo esperaba. Ahora bien, que después echaran a Masi sí que fue una auténtica sorpresa. La prueba de eliminación la superó del todo, ya que eligió ingredientes demasiado grasosos para la carbonara: «No has ordenado bien el plato. Si quieres ganar el campeonato mundial de colesterol, este es tu plato. ¿Se le puede echar más grasa a la carbonara? Son todos los pecados capitales ahí juntos, los he probado pero…«.

Sus compañeros se mostraron muy tristes de tener que despedirse de ella: «Se va la alegría del concurso, tienes luz y toda tu energía es positiva». Ella, por su parte, resumió esta experiencia como «superbonita»: «Creo que lloro porque me perderé lo que queda».