Sanción disciplinaria en ‘Masterchef’ y muchas lágrimas en la expulsión final

Las galas de Masterchef no pueden ofrecer más contenido ni titulares escandalosos. En el programa de este lunes, el jurado ha dejado a todos con la boca abierta porque ha impuesto una sanción disciplinaria muy dura a dos de los concursantes. ¿El motivo? Haberse saltado las normas de una manera bastante inocente, unas trampas que no les han perdonado. Nos referimos a la pareja formada por Miguel Torres y Juanjo Bona, que en un momento de la prueba por equipos ignoraron la obligación de tener que cocinar desde lo alto de la cuerda -donde los habían colgado para simular que eran astronautas sin gravedad-. Cuando Miguel estaba colgado, se dedicaba a dar órdenes a su compañero y, por tanto, no hacía lo más difícil que era preparar el plato de esta manera.

Los demás sí que lo hacían, así que los miembros del jurado le han recriminado lo que estaba haciendo varias veces. Al darse cuenta de que continuaba igual, han procedido a imponerles una sanción bien dura. Lo más curioso ha sido que no se lo han comunicado hasta el final de la valoración, después de reconocer que el suyo era el plato que más se parecía al original porque era una «buena réplica» con «buen sabor», buena y «muy bien conseguido». Cuando ellos ya estaban con la moral por las nubes, llegó la mala noticia: «Os habéis saltado las normas y habrá consecuencias por este motivo». ¿Y cuál era el castigo? Enviarlos, directamente, a la prueba de expulsión aunque habían sido de los mejores.

El jurado castiga duramente a Miguel Torres y Juanjo | TVE

Juan Manuel Parada muestra su mal genio en Masterchef

Juan Manuel Parada, en otro momento de la noche, ha demostrado que tiene mal carácter. A lo largo de toda la edición, el presentador ya había dejado claro que tiene genio en enfrentamientos con Torito. No se soportan, una relación complicada que ha protagonizado otro capítulo. ¿El problema? Que Torito se haya interesado por su vida privada cuando le interrogó sobre su relación con Chelo García Cortés: «Que no me hables de ese tema. Calla, que no me gusta nada hablar de eso. ¿A ti qué te importa?«.

Y Torito, sorprendido por esta reacción, continuaba metiendo el dedo en la herida: «¿Y si le llamamos y le preguntamos a ella? ¿Cuánto tiempo estuviste casado con ella? ¿Te pusiste alguna vez la ropa interior de Chelo?».

José Manuel Parada ha mostrado su mal genio en Masterchef | TVE

¿Quién ha sido el expulsado del último programa de Masterchef?

Tras una prueba de eliminación intensa, el duelo final lo han protagonizado Mala Rodríguez y Mariló Montero. En esta ocasión, la cantante ha sido la elegida por el jurado para abandonar la edición porque consideran que no ha preparado un plato «para lanzar cohetes» aunque la técnica que había demostrado era bastante buena: «Deberías llamarte Buena y no Mala«.

«Me llevo el amor y el cariño de todos, me lo he pasado muy bien», decía cuando se enteraba de que su aventura en los fogones de TVE tenía que acabar. Mientras tanto, su amigo Juanjo comenzaba a llorar muy entristecido por tener que despedirse de ella. Entre lágrimas y muchos nervios, acabó sufriendo un pequeño ataque de ansiedad: «Esto es muy triste, me deja un gran vacío«, confesó en una reacción que pareció un poco exagerada desde casa.

¿Quién ha sido el último expulsado de Masterchef? | TVE

Esta edición se acerca a su final, poco a poco, ahora que cada vez quedan menos concursantes y la repesca ya ha pasado.