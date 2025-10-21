‘Masterchef’: un abandono, una expulsión fulminante y una denuncia

Masterchef ha ofrecido todo un espectáculo a los telespectadores de TVE, que realmente no se están aburriendo nada en esta edición con famosos. En el programa de este lunes, los han entretenido con una prueba musical que ha hecho mucha gracia. El miembro del jurado, Pepe Rodríguez, se ha convertido en DJ para vincular una canción a cada campana misteriosa. Los concursantes debían adivinar el título y el intérprete y, a cambio, se quedarían con aquella campana que escondía los ingredientes sorpresa con los que tendrían que cocinar su plato. También ha habido un premio para el mejor de la noche, José Manuel Parada, que se ha llevado el delantal dorado que le otorga la tan deseada inmunidad. Pero ¿qué otros momentos ha habido? Porque no todo han sido risas, ya os lo avisamos.

La primera que ha asustado a la audiencia ha sido Valeria Ros, cuando, de repente, decía que necesitaba abandonar la prueba porque no se encontraba bien: «Me siento como si tuviera fiebre, súper mareada y con un cuadro de gastroenteritis«. El jurado la dejó fuera, ya que comprobaron que tenía décimas: «No estás para cocinar, la salud es lo primero y tu suerte irá unida a la de tu equipo«.

Valeria Ros abandona por un problema de salud | TVE

Soraya Arnelas, la expulsada de Masterchef tras las duras críticas del jurado

La protagonista de la parte final de la emisión ha sido Soraya Arnelas. La cantante de Operación Triunfo no ha estado muy acertada, ya que ni siquiera el emplatado ha estado bien: «Hemos dicho muchas veces que no pongáis nada en el ala del plato. No queda bonito ni es estético… Tu plato está bueno de sabor, pero no es más que una ensalada de quinoa que puedo hacerme en casa en cinco minutos», le decía Samantha Vallejo-Nágera. Y Jordi Cruz fue más contundente: «Es una ensalada de quinoa y chimpún sin nada más. Has hecho de una deconstrucción, una destrucción«.

La repescada se ha enfadado, ya que ha sostenido que estaba muy bueno lo que había cocinado: «Me siento muy orgullosa de mí misma». No obstante, los miembros del jurado han considerado que había sido la peor de la noche y la han escogido para volver a abandonar el concurso. Ella, contenta de haber podido vivir la experiencia dos veces, ahora sí que se despide para siempre: «Es bonito cuando pones fin y acaba la experiencia».

Soraya ha sido expulsada en la última emisión | TVE

El jurado ha sido muy duro en la última entrega del concurso | TVE

Mariló Montero saca a la luz una anécdota divertida sobre la denuncia que interpuso

En otro momento de la gala, Mariló Montero ha querido tener su momento de gloria y ha protagonizado una escena divertida. La presentadora ha sacado a la luz que, una vez, se denunció a sí misma. ¿Y qué hay detrás de este titular potente? Resulta que estaba conduciendo la motocicleta después de recibir la mala noticia de la muerte de su hermano y se dejó el casco en el asiento.

Un periodista la vio y publicó la noticia de que la habían visto conducir sin casco. ¿Y qué hizo ella? Algo que nadie más habría hecho: «Fui a comisaría y me denuncié a mí misma. Los policías me decían que no podían interponer la denuncia porque no la habían visto. Así que cogí la revista y les enseñé la foto. Pagué la multa«.