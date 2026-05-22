Más malas noticias para Andreu de Inglaterra y ya van varias. La prensa británica ha tenido acceso a los documentos que se han desclasificado sobre el caso que lo investigan, en los cuales se confirma que fue Elisabet II quien pidió que fuera nombrado representante oficial del comercio exterior del país. Cabe recordar que el hijo de la monarca fue detenido el pasado febrero precisamente por lo que habría hecho mientras ejercía este cargo, cuando habría cometido presuntamente un delito de conducta indebida. Si es cierto lo que se explica en los archivos de Epstein del año pasado, el antiguo duque de York podría haber filtrado información confidencial del gobierno británico al pederasta estadounidense.

Además, 20 Minutos explica que en estos documentos que ahora se pueden consultar se dice que hay una investigación en curso por delitos sexuales. Para continuar investigando si realmente cometió algún abuso sexual, las autoridades han hecho un llamamiento público dirigido a «posibles víctimas supervivientes«. Les piden que aporten denuncias formales en el marco de una investigación que ahora se plantea como «significativa«. Cabe destacar que los agentes policiales han incautado una serie de pruebas en los registros que han hecho en su residencia.

Andreu de Inglaterra, el hermano de Carlos III, detenido por su vinculación al caso Epstein | Europa Press

¿Qué dicen las primeras hipótesis sobre los delitos de Andreu de Inglaterra?

Las primeras hipótesis tienen como base las denuncias que han presentado contra el hermano de Carlos III. Parece que Jeffrey Epstein habría enviado una mujer al Reino Unido para que mantuviera relaciones sexuales con Andreu, a lo que se suma que Virginia Giuffre lo acusara de haber cometido presuntas agresiones sexuales contra ella cuando aún era menor de edad y de haber participado en el tráfico de mujeres que impulsaba el millonario.

Las nuevas informaciones ponen sobre la mesa que se han mantenido conversaciones con una segunda presunta víctima cuya identidad ha sido protegida. Se ha contratado un equipo de detectives expertos en delitos sexuales graves y especialistas financieros para investigar el pasado más turbio de Andreu de Inglaterra, han añadido. Que hayan hecho un llamamiento público podría dar alas a la aparición de muchas más presuntas víctimas, que complicarían -aún más- la situación actual del antiguo príncipe.