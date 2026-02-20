Andreu de Inglaterra ha quedado en libertad después de las once horas que ha pasado detenido por su vinculación con Jeffrey Epstein, el magnate estadounidense que habría organizado una trama de prostitución, tráfico de menores y corrupción de poder con algunas de las personas más influyentes de todo el mundo. El hermano del rey Carlos III ha sido detenido en su casa el día de su cumpleaños, cuando ocho coches de policía se habrían presentado para llevárselo a comisaría para poder interrogarlo. Allí estuvo hasta la noche, cuando lo dejaron en libertad después de estar un buen rato en el calabozo como un delincuente. Es una imagen muy potente, realmente, la del hermano del rey de lo que ha sido la monarquía más influyente del mundo en una celda.

La prensa británica ha podido averiguar bastantes detalles de este cumpleaños negro para el que fuera duque de York. Cuando lo detuvieron, le habrían permitido hacer una llamada y estar acompañado de sus guardaespaldas. Le dejaron claro que lo estaban arrestando bajo sospecha de haber cometido el delito de mala conducta en un cargo público y que contaban con una orden de registro firmada por un juez. La idea era poder confiscar pruebas relacionadas con la investigación que están realizando en el marco del caso Epstein, ya que acusan al príncipe de haber compartido con el magnate información confidencial de los negocios del gobierno a la que había tenido acceso como representante comercial. El equipo de búsqueda estuvo rebuscando armarios y cajones, dicen.

Así ha sido la estancia de Andreu de Inglaterra en una celda

Cuando llegó a la comisaría, a prácticamente una hora de distancia desde su casa, habría comenzado el interrogatorio. Desde la prensa aseguran que se le habría trasladado como a cualquier otro sospechoso, en la parte trasera de un vehículo policial sin distintivos con un coche de la policía delante y otro detrás que trasladaba a sus guardaespaldas. ¿Un detalle que se ha destacado? Que no lo llegaron a esposar en ningún momento, pero sí que lo trataron «como a un delincuente común» cuando llegó a las instalaciones policiales.

Allí, le habrían leído sus derechos, le habrían tomado sus huellas dactilares, una muestra de saliva con ADN y le habrían realizado la clásica fotografía en comisaría. También lo habrían examinado para determinar si estaba mental y físicamente apto para ser entrevistado. En BBC News han informado que Andreu ha estado retenido «en una celda» en la zona de detención, una sala pequeña «con una cama y un lavabo«: «No se le ha dado ningún trato especial por ser de sangre real«.

Primera foto de Andreu de Inglaterra desde que lo han dejado en libertad | TVE

No se ha filtrado la foto del príncipe de la ficha policial, pero sí que se ha viralizado la primera imagen que lo muestra cuando lo dejaron en libertad y se marchó de allí en la parte trasera de un coche. En The Sun, destacan que el aristócrata parecía «un hombre destrozado» cuando se lo llevaron. El escándalo que ha protagonizado es mayúsculo, teniendo en cuenta que hay un montón de fotografías suyas rodeado de las menores de la red de Epstein. El tiempo dirá cómo acaba la cosa para él, pero no pinta muy bien para él teniendo en cuenta los correos, las imágenes y la denuncia de una chica menor.