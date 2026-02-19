La Policía británica ha detenido al expríncipe Andrés, el hermano de Carlos de Inglaterra, por su vinculación al caso Epstein. El día de su cumpleaños, cuando cumple 66 años, ha recibido un regalo envenenado cuando los agentes se presentaron en su casa y se lo llevaron detenido al considerar que habría compartido material confidencial con el magnate estadounidense.

El hermano del actual monarca ha sido arrestado, dice la BBC, en el marco de las investigaciones relacionadas con el escándalo del financiero Jeffrey Epstein y actualmente permanecería bajo custodia policial. Varios testigos han señalado que seis vehículos policiales sin distintivos y cerca de ocho agentes vestidos de paisano fueron vistos accediendo a la urbanización de Sandringham donde reside poco después de las ocho de la mañana.

La policía da detalles de la detención del príncipe Andrés

En el comunicado al que ha tenido acceso el medio británico, se asegura que se le ha arrestado «bajo sospecha de mala conducta en un cargo público«. No han revelado el nombre del arrestado, siguiendo las directrices nacionales, pero rápidamente se ha filtrado de quién se trataba: «Recuerden también que este caso está activo, por lo que hay que tener cuidado con cualquier publicación para evitar incurrir en desacato judicial», han añadido. El comisario es consciente del «gran interés público en este caso» y, por ello, ha asegurado que brindarán actualizaciones «en el momento oportuno».

La implicación del príncipe en los papeles de Epstein ha sido un golpe muy duro para la Corona británica. Fotografías, mensajes y cientos de correos electrónicos lo han situado en la principal red del pederasta, por lo que le forzaron a renunciar a todos sus títulos y también se le ha excluido de las reuniones familiares. Estos últimos días se decía que estaban pensando en un traslado del expríncipe a algún otro país, pero de momento eso no será posible.

Su situación empeora y empeora desde que una chica de 17 años lo acusara de haber abusado sexualmente de ella, el primer testimonio que sacó a la luz que el aristócrata participaba de las fiestas con menores que organizaba el pederasta. De momento se desconoce qué pasará con la investigación y si continuará demasiado tiempo detenido. Lo que sí han asegurado fuentes policiales es que se están realizando registros en diferentes direcciones, así que lo más probable es que estén buscando pruebas que demuestren aún más su vinculación con Epstein. Como era de esperar, desde la Casa Real no se ha emitido ningún comunicado al respecto así que habrá que esperar.