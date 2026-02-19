La Policia britànica ha detingut l’expríncep Andreu, el germà de Carles d’Anglaterra, per la seva vinculació al cas Epstein. El dia del seu aniversari, quan fa 66 anys, ha rebut un regal enverinat quan els agents s’han presentat a casa seva i se l’han endut pres en considerar que hauria compartit material confidencial amb el magnat nord-americà.
El germà de l’actual monarca ha estat arrestat, diu la BBC, en el marc de les investigacions relacionades amb l’escàndol del financer Jeffrey Epstein i ara mateix romandria sota custòdia policial. Diversos testimonis han assenyalat que sis vehicles policials sense distintius i prop de vuit agents vestits de paisà han estat vistos accedint a la urbanització de Sandringham on resideix poc després de les vuit del matí.
La policia dona detalls de la detenció del príncep Andreu
En el comunicat al que ha tingut accés el mitjà britànic, s’assegura que se l’ha arrestat “sota sospita de mala conducta en un càrrec públic“. No han revelat el nom de l’arrestat, seguint les directrius nacionals, però ràpidament s’ha filtrat de qui es tractava: “Recordeu també que aquest cas està actiu, per la qual cosa cal anar amb compte amb qualsevol publicació per evitar incórrer en desacatament judicial”, han afegit. El comissari és conscient del “gran interès públic en aquest cas” i, per això, ha assegurat que brindaran actualitzacions “en el moment oportú”.
La implicació del príncep en els papers d’Epstein ha estat un cop molt dur per a la Corona britànica. Fotografies, missatges i centenars de correus electrònics l’han situat a la principal xarxa del pederasta, per la qual cosa van forçar-lo a renunciar a tots els seus títols i també se l’ha fet fora de les reunions familiars. Aquests últims dies es deia que estaven pensant un trasllat de l’expríncep a algun altre país, però de moment això no serà possible.
De moment es desconeix què passarà amb la investigació i si continuarà massa temps detingut. El que sí que han assegurat fonts policials és que s’estan realitzant registres a diferents adreces, així que el més probable és que estiguin buscant proves que demostrin encara més la seva vinculació amb Epstein. Com era d’esperar, des de Casa Real no s’ha emès cap comunicat al respecte així que caldrà esperar.