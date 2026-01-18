La planificació d’una boda suposa una bona feinada i una inversió econòmica generosa. Els convidats, el menú, el lloc on faran la celebració, el vestit de la núvia i el ram de flors que faran servir són un dels molts aspectes que s’han de tenir en compte. Ara, Carles d’Anglaterra ofereix un espai de luxe en una de les seves propietats per a aquelles parelles que vulguin organitzar la seva boda amb un toc royal. Dumfries House és la finca del segle XVIII situada a Escòcia i que pertany al monarca britànic des de l’any 2007. La propietat es troba dins la seva fundació The King’s Foundation, i per aconseguir benefici després de restaurar-la i preservar la col·lecció de mobles de l’interior, han decidit habilitat una nova àrea que estigui pensada per a esdeveniments, bodes o actes benèfics.
Una sala especial per a bordes en una finca de luxe a Escòcia
Carles d’Anglaterra té un bon ull pel que fa als negocis i no sorprèn que ara hagi decidit embarcar-se en un nou projecte que ajudi a recuperar les inversions que ha fet la fundació en aquesta finca de luxe escocesa. Es tracta d’una de les seves propietats més emblemàtiques i aviat s’oferirà com a un espai d’ús públic per celebrar esdeveniments d’alt nivell, com per exemple podria ser una boda. Segons s’ha pogut saber, la iniciativa va a càrrec de la Fundació del Rei, com dèiem i a més a més s’afegirà un nou edifici que es dissenyarà expressament per fer realitat aquest espai. Però quant costarà casar-se en aquesta finca tan especial?
Tal com han explicat a través de les xarxes socials de Dumfries House, el nom que porta la propietat, aquesta nova sala pe a bodes i festes d’alt estànding tindrà el nom de The King’s Hall en honor a Carles d’Anglaterra. La previsió és que aquesta sala pugui obrir les portes l’estiu del 2027 i tindrà una capacitat per acollir fins a 200 convidats. Per aquells que estiguin interessats i vulguin viure el luxe de primera mà, les reserves ja estan obertes per poder preguntar sobre l’allotjament del casament o l’esdeveniment que vulguin dur a terme. En aquesta mateixa publicació ja avancen que tots els ingressos i visites a The Dumfries House van dirigides a finançar la feina benèfica que fa la King’s Foundation, però concretament, quines xifres hi ha damunt la taula?
Quant costarà casar-se en aquesta sala de luxe?
Però parlem de xifres. Aquesta ampliació de l’actual Dumfries House suposarà una bona inversió, si fem cas de les dades que comparteix la revista Semana. S’espera que la inversió estimada sigui d’uns 6,5 milions de lliures, una mica més de 7 milions d’euros. La casa, tot i haver estat adquirida l’any 2007 pel pare de Guillem i Harry d’Anglaterra, està integrada en el conjunt històric de la finca. I com serà el nou edifici que allotjarà aquestes festes? Tindrà una gran sala oberta al públic de 282 metres quadrats per poder tenir espai per a 200 convidats.
I la part més sucosa de tot plegat, quant costa? Les parelles que vulguin endinsar-se en aquesta experiència de luxe, hauran de pagar 5.500 lliures, més de 6.000 euros per a bodes que se celebrin de dilluns a divendres. Els que optin per fer-ho el cap de setmana, hauran de pagar fis a 8.500 lliures, que són gairebé 10.000 euros, sense tenir en compte altres aspectes com el servei de càtering o la decoració pròpia que vulguin els interessats, segons les dades del citat mitjà. La idea, però, és respectar l’arquitectura original que ja té aquesta propietat i fer servir materials i tècniques tradicionals que permetin complir amb les normatives actuals i no deteriorar un patrimoni tan especial.
No és el primer cop que veiem com Carles d’Anglaterra aposta per projectes empresarials. El passat estiu vam conèixer que el monarca britànic havia posat en marxa un nou negoci de luxe per a animals. Sota el nom de Royal Dog Treats s’amaga la nova gamma de galetes per a gossos de Balmoral Castle, la residència de la família reial britànica a Escòcia. El rei britànic és molt fan dels animals, sobretot dels gossos, i per això va decidir impulsar aquest negoci de galetes 100% natural preparades de manera casolana a les cuines del castell. El preu? Bossetes de 75 grams per un preu de 5 lliures, tot un caprici per a les mascotes. Ara per ara, aquells que estiguin planificant una boda de cara a 2027, poden anar veuran l’opció de fer-o en un edifici que pertany a la família reial britànica.