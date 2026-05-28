El Tribunal Suprem ha apel·lat a “l’interès públic” i al “substrat humà” per rebutjar suspendre cautelarment la regularització d’immigrants engegada pel govern espanyol. D’aquest manera, l’alt tribunal ha rebutjat les peticions de Vox i de la Comunitat de Madrid, que presideix Isabel Díaz Ayuso. Fins ara a l’Estat, han obtingut el permís de residència unes 90.000 persones
En dues interlocutòries, el Suprem ha negat les al·legacions de Vox i el govern de Díaz Ayuso. Tal com recull Europa Press, els magistrats assenyalen en el reial decret impugnat per totes dues parts, entre altres, “subjeu un interès públic especialment qualificat no sols per perseguir un interès públic notori sinó per incidir aquest interès públic directa, íntima i qualificadament en un substrat humà que transcendeix a la mera consideració econòmica”, ha valorat el Suprem.
“Plena integració”
Alhora, el tribunal ha subratllat que aquest interès públic es basa “a permetre la plena integració d’aquelles persones estrangeres que romanen a Espanya de forma prolongada i que, per causes alienes a la seva voluntat, no poden accedir a una autorització de residència temporal per circumstàncies excepcionals”.
Al·legacions de Vox i del govern de Díaz Ayuso
Sobre les al·legacions de Vox, els jutges manifesten que la regularització no suposarà una alteració del cens electoral, com estima que passarà el partit de Santiago Abascal. I al govern de Díaz Ayuso, el Suprem li respon que tampoc veu els riscos que els serveis públics acabin col·lapsant, com plantejava la Comunitat de Madrid.
“Una administia administrativa”
Tot i que el procés de regularització no s’atura, dos magistrats del Suprem, Wenceslao Olea i Fernando Román han emès un vot particular en el qual es mostren partidaris de la paralització cautelar del reial decret de regularització, en considerar que “no s’aprecia que la suspensió proposada vulneri drets dels eventuals beneficiaris del reial decret”. També han valorat que diverses disposicions del reial decret del govern espanyol, “incorporen un règim singular que, en termes de tècnica jurídica, presenta trets propis d’una amnistia administrativa”.