Els 600 habitants del municipi d’Òrrius, a la comarca del Maresme, han estat confinats en el seus domicilis a causa d’un incendi que s’ha declarat en una indústria i s’ha estès a la massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la ciutadania d’aquesta població perquè no surtin del seu habitatge i tanquin portes i finestres
La indústria d’Òrrius crema completament i estem aplicant una estratègia defensiva. Treballem des de l’exterior perquè hi ha perill que col·lapsi la coberta. Tots els treballadors n’han sortit i no hi ha cap persona afectada. L’incendi forestal segueix actiu— Bombers (@bomberscat) May 28, 2026
Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials, la indústria ha cremat completament. La plantilla de treballadors ha pogut sortir a temps i no hi ha cap persona afectada. Es tracta de la indústria Proquinat, al carrer de Lleida d’Òrrius, que es dedica a la fabricació de ceres i parafines.
L’incendi ha produït un vessament de parafina de la indústria cap a un rierol i s’ha activat l’Agència Catalana de l’Aigua per monitorar-ne l’evolució. El telèfon d’emergències 112 ha rebut gairebé 400 trucades. L’avís ha estat a les 12.40 hores.
🔴 Per l’incendi a Òrrius (Maresme) enviarem en breu una alerta de #ProteccióCivil als telèfons mòbils 📱 de la zona demanant el confinament de la població.— Protecció civil (@emergenciescat) May 28, 2026
Una trentena de dotacions, amb quatre mitjans aeris
En l’incendi, hi treballen una trentena de dotacions dels Bombers. Del total d’efectius, 26 són terrestres i quatre aeris. Fan tasques en els dos flancs de l’incendi forestal, però centren els esforços especialment en el dret, perquè el foc no salti un barranc.
A Òrrius, l’incendi de vegetació forestal no propaga, segueix actiu però el mantenim a dins de capacitat d’extinció. Treballem per assegurar la cua, que és on s’ha produït el vessament de parafina. La indústria crema completament i continuem amb la contenció— Bombers (@bomberscat) May 28, 2026
Poc abans de les 16.00 hores, els Bombers han explicat que el foc es manté amb capacitat d’extinció i que es treballa per assegurar la cua, que és on s’ha produït el vessament de parafina. També estan comprovant les masies i cases aïllades properes a l’incendi.