Confinats els 600 veïns d’Òrrius, al Maresme, per un incendi
Jordi Subirana
28/05/2026 15:55

Els 600 habitants del municipi d’Òrrius, a la comarca del Maresme, han estat confinats en el seus domicilis a causa d’un incendi que s’ha declarat en una indústria i s’ha estès a la massa forestal. Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils de la ciutadania d’aquesta població perquè no surtin del seu habitatge i tanquin portes i finestres

Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través de les xarxes socials, la indústria ha cremat completament. La plantilla de treballadors ha pogut sortir a temps i no hi ha cap persona afectada. Es tracta de la indústria Proquinat, al carrer de Lleida d’Òrrius, que es dedica a la fabricació de ceres i parafines.

L’incendi ha produït un vessament de parafina de la indústria cap a un rierol i s’ha activat l’Agència Catalana de l’Aigua per monitorar-ne l’evolució. El telèfon d’emergències 112 ha rebut gairebé 400 trucades. L’avís ha estat a les 12.40 hores.

Una trentena de dotacions, amb quatre mitjans aeris

En l’incendi, hi treballen una trentena de dotacions dels Bombers. Del total d’efectius, 26 són terrestres i quatre aeris. Fan tasques en els dos flancs de l’incendi forestal, però centren els esforços especialment en el dret, perquè el foc no salti un barranc.

Poc abans de les 16.00 hores, els Bombers han explicat que el foc es manté amb capacitat d’extinció i que es treballa per assegurar la cua, que és on s’ha produït el vessament de parafina. També estan comprovant les masies i cases aïllades properes a l’incendi.

