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Confinados los 600 vecinos de Òrrius, en el Maresme, por un incendio
Jordi Subirana
Jordi Subirana
28/05/2026 15:55

Los 600 habitantes del municipio de Òrrius, en la comarca del Maresme, han sido confinados en sus domicilios debido a un incendio que se ha declarado en una industria y se ha extendido a la masa forestal. Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles de la ciudadanía de esta población para que no salgan de su vivienda y cierren puertas y ventanas

Según han informado los Bomberos de la Generalitat a través de las redes sociales, la industria ha quemado completamente. La plantilla de trabajadores ha podido salir a tiempo y no hay ninguna persona afectada. Se trata de la industria Proquinat, en la calle de Lleida de Òrrius, que se dedica a la fabricación de ceras y parafinas.

El incendio ha producido un vertido de parafina de la industria hacia un arroyo y se ha activado la Agencia Catalana del Agua para monitorear su evolución. El teléfono de emergencias 112 ha recibido casi 400 llamadas. El aviso ha sido a las 12.40 horas.

Una treintena de dotaciones, con cuatro medios aéreos

En el incendio, trabajan una treintena de dotaciones de los Bomberos. Del total de efectivos, 26 son terrestres y cuatro aéreos. Realizan tareas en los dos flancos del incendio forestal, pero centran los esfuerzos especialmente en el derecho, para que el fuego no salte un barranco.

Poco antes de las 16.00 horas, los Bomberos han informado a través de las redes sociales que el fuego se mantiene con capacidad de extinción y que se trabaja para asegurar la cola, que es donde se ha producido el vertido de parafina. También están comprobando las masías y casas aisladas cercanas al incendio.

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