Los 600 habitantes del municipio de Òrrius, en la comarca del Maresme, han sido confinados en sus domicilios debido a un incendio que se ha declarado en una industria y se ha extendido a la masa forestal. Protección Civil ha enviado una alerta a los móviles de la ciudadanía de esta población para que no salgan de su vivienda y cierren puertas y ventanas

La industria de Òrrius quema completamente y estamos aplicando una estrategia defensiva. Trabajamos desde el exterior porque hay peligro de que colapse la cubierta. Todos los trabajadores han salido y no hay ninguna persona afectada. El incendio forestal sigue activo



21🚒+4🚁#bomberscat https://t.co/8iFuQrbbAE — Bombers (@bomberscat) May 28, 2026

Según han informado los Bomberos de la Generalitat a través de las redes sociales, la industria ha quemado completamente. La plantilla de trabajadores ha podido salir a tiempo y no hay ninguna persona afectada. Se trata de la industria Proquinat, en la calle de Lleida de Òrrius, que se dedica a la fabricación de ceras y parafinas.

El incendio ha producido un vertido de parafina de la industria hacia un arroyo y se ha activado la Agencia Catalana del Agua para monitorear su evolución. El teléfono de emergencias 112 ha recibido casi 400 llamadas. El aviso ha sido a las 12.40 horas.

🔴 Por el incendio en Òrrius (Maresme) enviaremos en breve una alerta de #ProtecciónCivil a los teléfonos móviles 📱 de la zona solicitando el confinamiento de la población.



Los cuerpos de emergencias siguen trabajando en la extinción del incendio pic.twitter.com/DsXLP4ASpo — Protección civil (@emergenciescat) May 28, 2026

Una treintena de dotaciones, con cuatro medios aéreos

En el incendio, trabajan una treintena de dotaciones de los Bomberos. Del total de efectivos, 26 son terrestres y cuatro aéreos. Realizan tareas en los dos flancos del incendio forestal, pero centran los esfuerzos especialmente en el derecho, para que el fuego no salte un barranco.

En Òrrius, el incendio de vegetación forestal no se propaga, sigue activo pero lo mantenemos dentro de capacidad de extinción. Trabajamos para asegurar la cola, que es donde se ha producido el vertido de parafina. La industria quema completamente y continuamos con la contención



26🚒+4🚁#bomberscat https://t.co/HcOF9CMaVr pic.twitter.com/7yETn5DGcw — Bombers (@bomberscat) May 28, 2026

Poco antes de las 16.00 horas, los Bomberos han informado a través de las redes sociales que el fuego se mantiene con capacidad de extinción y que se trabaja para asegurar la cola, que es donde se ha producido el vertido de parafina. También están comprobando las masías y casas aisladas cercanas al incendio.