Harry d’Anglaterra ha reaparegut a Londres per oferir el seu testimoni davant del jutge en la guerra que l’enfronta a la premsa britànica. Fa anys que intenta demostrar que l’editorial de molts dels diaris, entre els quals es troba el Daily Mail, ha envaït la seva intimitat i ha convertit la seva vida “en un autèntic infern“. Alguns testimonis que van poder estar a la sala, han compartit detalls de tot el que va arribar a dir sobre una persecució que diu que ha afectat molt a la seva dona. De fet, els recrimina que Meghan Markle viu “una paranoia extrema” per culpa del que li han fet passar.
Entre les acusacions que fa, destaca que els mitjans hagin contractat investigadors privats per interceptar les bústies de veu il·legals, que hagin fet escoltes telefòniques i obtingut registres privats “mitjançant enganys“. Des de l’editorial han negat reiteradament haver comès cap irregularitat, és clar, i insisteixen que tota la informació que han obtingut sobre ells ha estat gràcies a fonts legítimes.
Considera que aquesta ha estat “una persecució interminable“, “una campanya” i “una obsessió” per vigilar cada aspecte de la seva vida per avançar-se als seus competidors. A més a més, considera que han fet l’impossible per portar-lo “a una paranoia extrema”: “Tot, amb l’objectiu d’aïllar-me i, probablement, empènyer-me al consum de drogues i alcohol per vendre més diaris”, ha arribat a etzibar.
De què es queixa Harry d’Anglaterra en la seva guerra contra la premsa?
Ara s’ha sabut que Harry d’Anglaterra es queixa, principalment, de catorze articles que van publicar-se entre el 2001 i el 2013 que li haurien causat “gran angoixa” i que creu que no tenien un interès públic legítim com ells asseguren: “Sempre he tingut una relació incòmoda amb la premsa, però no hi havia alternativa i estava condicionat a acceptar-la“.
El fill de Carles d’Anglaterra s’hauria mostrat “molt afectat” en aquesta intervenció, pel que diuen, i hauria reconegut que engegar aquest judici contra l’editorial ha suposat una experiència “traumàtica” i una experiència “horrible”: “El pitjor de tot plegat és que prendre aquesta postura ha convertit la vida de la meva dona en un infern, li han fet la vida impossible“.
Harry d’Anglaterra sempre ha acusat la premsa de ser la culpable de la mort de la seva mare, un final tràgic que va arribar a dir que és el que la premsa sensacionalista vol que tingui la seva dona. De fet, el príncep s’ha enfrontat a grups de comunicació amb anterioritat i ha arribat a guanyar demandes judicials que ha forçat periodistes a reconèixer irregularitats i a concedir-li una indemnització per danys i perjudicis.