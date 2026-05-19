Harry d’Anglaterra i Meghan Markle van donar-se el “sí, vull” justament fa vuit anys. L’enllaç va ser dels més multitudinaris que es recorden, una boda digna d’un conte de fades en la qual ningú no sospitava que acabarien marxant cap als Estats Units i trencant amb la família poc després. Avui, ella ha celebrat l’aniversari amb la publicació d’un parell de posts a Instagram que serveixen per veure algunes fotos inèdites d’aquell dia. Milions de persones van poder veure com anava la cerimònia perquè va ser televisada, però evidentment va haver-hi moments que els nuvis van voler quedar-se per a la seva intimitat.
Ara, han obert una finestra a un dels dies més feliços de les seves vides i els podem veure posant-se els anells, fent-se la sessió de fotos de parella, en el primer ball com a marit i muller -amb coreografia inclosa-, oferint un brindis i fent-se petons en unes fotos molt divertides i espontànies.
Els problemes amb el banquet que van tenir els xefs a la boda de Harry i Meghan Markle
Amb més de 600 convidats i 24 xefs que van encarregar-se d’oferir un banquet impressionant en un castell de Windsor decorat per a l’ocasió. Mark Flanagan, el cuiner en cap de la família reial, va ser l’encarregat de dirigir una operació que va tenir en compte que els ingredients havien de ser “més que frescos” i que els plats havien de recordar a les infàncies de Harry i Meghan. Tot semblava bastant fàcil, però poc abans de l’enllaç va haver-hi un contratemps que va fer-ho saltar tot pels aires.
Així ho expliquen a la revista Hello!, que recorden les declaracions que van obtenir d’alguns dels xefs que van treballar en l’elaboració d’aquell menú. Koulousias els va confessar, per exemple, que van dir-los a últim moment que volien que tots els ingredients que fessin servir sortissin de la granja de Windsor. Aquesta exigència va complicar la preparació i van haver d’adaptar el menú quan queda molt poc: “No teníem temps de canviar res i vam tenir problemes tècnics, però va acabar sortint tot bé”.
Cal destacar tot el que va explicar la pastissera, Claire Ptak, que va donar detalls de la seva experiència a Vanity Fair: “Vam quedar a les cinc del matí per anar cap a Windsor i recordo, en un moment donat, girar-me i veure que dos dels meus pastissers estaven adormits”. Sis persones van estar treballant durant cinc dies seguits en la preparació dels pastissos, el que els nuvis volien que fos de llimona i flor de saüc: “Vam tenir-les en fred fins a l’últim moment, quan vam trigar dues hores en muntar-la“.
Ha passat gairebé una dècada i la parella continua ben enamorada, ara fora del castell i sense tants privilegis com tenia en aquella època.