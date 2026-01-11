 La discussió més forta de Carles i Harry d’Anglaterra: “No soc un banc”

Carles d’Anglaterra ha acabat “fins als nassos” dels desaires del seu fill petit, el príncep Harry, si fem cas a totes les filtracions que hi ha hagut des del seu entorn. S’ha parlat molt de la mala relació que tenen, la que va arribar a un punt de no retorn quan el jove va decidir renunciar als seus títols i marxar a viure als Estats Units com a càstig al tracte que rebia la seva dona. Des de llavors, la situació no ha millorat gaire… tenint en compte que ni tan sols el deixen dormir a palau quan viatja fins a Londres. Ara que semblava que tot començava a calmar-se, la publicació d’un llibre pot tornar-ho a dinamitar. I és que, en aquest escrit, es treuen a la llum els detalls més escandalosos de les esbroncades que haurien arribat a tenir.
A El legado Windsor, Robert Jobson parla d’un episodi en concret que demostra que les tensions entre pare i fill venen de lluny. Per exemple, destaca el dia que Carles III va tancar l’aixeta a Harry: “Jo no soc un banc”, li hauria arribat a etzibar de males maneres després que li demanés més diners.
L’autor es refereix a un moment bastant actual i no a un d’ell d’adolescent, per exemple. De fet, assegura que fa referència a una discussió que va tenir lloc quan Harry ja vivia a Califòrnia amb Meghan Markle i els nens. Des d’allà, li hauria dit que necessitava ampliar els fons per tal de mantenir la seva vida als Estats Units. I no va anar de bones, sinó que li hauria fet aquesta exigència “entre insults” per com l’estaven tractant.
Com s’ha gestionat el traspàs de diners a Harry d’Anglaterra?
Quan va decidir marxar cap allà, era la seva àvia Elisabet II qui s’encarregava de decidir quants diners deixaven a Harry. Amb la seva mort, aquest paper el va heretar el seu fill Carles que sembla que és més garrepa que ella. De fet, sembla que la històrica monarca creia, en un primer moment, que el trasllat del seu net podia ser una bona oportunitat. Veure que no es convertia en un actiu de la família, sinó tot el contrari, l’hauria decebut molt: “Va veure la sortida del Harry com una oportunitat perduda i va manifestar que se sentia cansada de tant drama amb ell i la seva dona”.
Des de Page Six han preguntat a Harry d’Anglaterra sobre tot el que es comenta sobre la mala relació amb el pare en aquest llibre i, com era d’esperar, ha dit que no és fan “de la ficció”… una manera de desacreditar tot el que s’hi explica i deixar caure que s’ho ha inventat tot. Allà estan els rumors, però, i també és lògic que no vulgui ficar el dit a la ferida si ara està demanant poder tornar a entrar -mínimament- a la roda de la família reial.
Després d’anys de guerra amb el govern britànic, sembla que podrà tornar a rebre seguretat oficial quan viatgi al Regne Unit i això podria afavorir l’apropament amb els Windsor. El temps dirà si viatja amb més freqüència a partir d’ara i si aprofita aquestes estades per veure la resta de la família amb qui ha estat enfrontat fins ara.