Com serà tenir Carles d’Anglaterra com a veí? Serà d’aquells que posen la música a tot volum un dissabte a primera hora? O d’aquells a qui pots buscar quan necessites una mica de sucre o farina per fer una recepta? Més enllà d’això, el monarca britànic sembla que ha fet enfadar els seus veïns a prop de la seva finca a Norfolk, situada a Sandringham. El pare de Guillem i Harry d’Anglaterra hauria planificat una sèrie de reformes que no han acabat de convèncer els veïns de la zona, que ho consideren “molt perillós”. Què ha fet el royal britànic per desfermar els seus veïns?
Una reforma que fa molt mala olor
Fa uns anys que Carles d’Anglaterra ha mostrat el seu compromís per adaptar-se al medi ambient i ser una mica més sostenible a través d’algunes reformes que ha aplicat a la seva mansió de Norfolk. Un espai que ha omplert amb zones que ajudin a contribuir a aquesta causa com un parc solar o un jardí apte per abelles, però sembla que el seu pròxim moviment ha aixecat certa polseguera amb els veïns, segons explica la revista HELLO!. Segons explica el citat mitjà, Carles d’Anglaterra hauria presentat a l’ajuntament de la zona uns plans per afegir “un pou per acumular purins, més aviat una bassa, que s’utilitzarà per emmagatzemar fems d’animals”. Més enllà del que suposa tenir aquest element a prop de casa per la pudor que desprenen els excrements, els habitants que hi viuen a prop han mostrat la seva preocupació per la instal·lació i el que pot suposar per a la vida del poble.
Què diuen els veïns sobre aquesta reforma?
Més enllà de la pudor que desprèn, com dèiem, aquesta llacuna plena de fems, els habitants d’un poble proper a Norfolk, Flitcham, han alçat la veu per parlar de les “implicacions per a la salut” que poden generar aquests residus. Segons les declaracions d’un dels veïns del royal britànic que ha recollit la revista, la seva preocupació més gran resideix en els perills que poden desprendre aquests pous de purins. “Són extremadament perillosos i suposen un risc significatiu de mort o lesions greus a causa dels gasos tòxics”. Part de la població veïna sembla extremadament preocupada per tot plegat, sobretot per la proximitat que hi ha d’una escola. “El poble té una escola primària i una alta proporció de residents d’edat avançada la salut de la qual podria veure’s afectada”, exposen.
Les opinions dels veïns són clares i es mostren en contra d’aquesta proposta que ha plantejat el marit de Camil·la i que, ara per ara, encara no ha estat acceptada per l’ajuntament. “Ens oposem fermament a aquesta proposta per les següents raons: preocupació per la salut, molèsties per olors extremes, un greu risc de devaluació dels habitatges i la disminució dels turistes que visiten la zona”, recullen des del citat mitjà.
I què vol fer Carles d’Anglaterra amb aquesta reforma? La creació d’aquestes “llacunes d’emmagatzematge” suposaria uns fertilitzants que podria abastir unes 2700 hectàrees que es dediquen a cultius de blat, civada o ordi, entre d’altres. “L’emplaçament té una ubicació ideal per a satisfer les necessitats de capacitat d’emmagatzematge, ja que es troba en el centre de la xarxa de camps en qüestió i està envoltat visualment per la vegetació madura que forma els límits dels camps, cosa que minimitzarà l’impacte visual de l’estructura en el paisatge en general”, recull la declaració presentada. Sigui com sigui, encara no se sap qui guanyarà aquesta batalla. Aconseguiran que s’aturi la reforma del monarca britànic?