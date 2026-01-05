Si hi ha algun espai que sigui identitari de la família reial britànica, aquest és el balcó del palau de Buckingham. Desenes de fotografies que mostren el lloc que ocupen els royals britànics i pel qual es dirigeixen en bona part del actes oficials a la població. La residència oficial de la família reial britànica està plena de luxe i comoditats, però amb els anys això s’ha anat convertint en un inconvenient per als seus hostes. Més enllà de ser el lloc on històricament han viscut els reis d’Anglaterra, també és un dels espais que no poden faltar quan els turistes visiten Londres. En tot cas, i malgrat que estarà uns mesos més sota reformes, aquesta és la llar actual de Carles d’Anglaterra i Camil·la, però perquè els hereus al tron voldrien girar full i viure expressament a la seva nova mansió de Forest Lodge?
Revelen el “malson reial” que suposa viure a Buckingham Palace
El passat mes d’agost treien a la llum una informació sorprenent pel que fa al futur de Guillem d’Anglaterra i Kate Middleton. Estan cridats a ser els reis d’Anglaterra i ocupar el lloc de Carles III quan els toqui, per tant, tothom esperava que acabarien vivint dins aquest icònic palau, però el trasllat de la seva residència fora de Londres ha trencat els seus plans. La família se n’ha anat a viure a Forest Lodge, en una mansió on el luxe no falta gràcies a les vuit habitacions, sis lavabos, un saló de ball, jardí amb un estany, pista de tenis i una zona verda per córrer que tenen. L’extensió de la propietat i el cercle de seguretat també ha emprenyat els seus veïns, que consideren excessives les mesures de protecció, però això no sembla que els faci canviar d’opinió per deixar el que han expressat com a “la seva llar per sempre”.
Per què no voldrien viure, llavors, al palau de Buckingham? Actualment i per culpa de les reformes, Carles i Camil·la tampoc hi viuen, tot i que hi haurien de tornar quan aquestes acabin. Les comoditats no escassegen, com les seves 775 habitacions, 52 dormitoris reials i de convidats, 188 per a treballadors i 78 lavabos, entre molts altres espais. Sembla, llavors, que aquesta reforma ha estat molt ben rebuda pels actuals monarques, que no són molt fans de la seva residència. “No és cap fan de la casa gran com es refereix al palau. No ho veu com una futura llar viable o com una casa apropiada per al món modern. Creu que el seu manteniment no és sostenible, tant des del punt de vista econòmic com mediambiental”, recull la revista Lecturas dels mitjans britànics.
Guillem i Kate Middleton viuran al palau de Buckingham?
Sembla que aquesta opinió és compartida per altres membres de la família reial britànica, com Guillem d’Anglaterra i la seva dona Kate Middleton. Els experts apunten que Carles III preferiria quedar-se a Clarence House, la seva residència actual durant les reformes. “A ningú de la reialesa li ha agradat viure al palau de Buckingham. És enorme i impersonal. És una residència oficial, no una llar”, recull el citat mitjà.
L’any 2020 seria la mateixa Elisabet II d’Anglaterra qui decidiria abandonar Buckingham per anar-se’n al castell de Windsor, i a poc a poc bona part els membres de la família reial britànica han anat triant altres llocs per viure que no siguin aquest icònic i gegant palau. No és només que podrien notar que els hi falta caliu, sinó que el fort arrelament turístic convertiria el palau en un “malson” per als seus habitants. “Si alguna cosa ho converteix en un autèntic malson és el fet de tenir als voltants un museu, una botiga, un hotel i la immensa quantitat de turistes i intrusos que aguaiten cada dia el palau de Buckingham”, expliquen. Si més no, la tradició indica que un cop finalitzin les obres, Carles i Camil·la haurien de tornar a casa, però que faran els hereus al tron? Si bé la seva relació actual amb els veïns no és la millor per tot el que ha portat la seva polèmica mudança, no semblen disposat a abandonar el que han construït com a llar de futur per als seus fills.