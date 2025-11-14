La cosina de Carles III lamenta “l’infern absolut” que viuen a Buckingham  

Carles III d’Anglaterra encadena un problema rere un altre. El monarca britànic protagonitza titulars, dia rere dia, per les crítiques que reben els Windsor i tot el que acaba filtrant-se a la premsa sobre ells. Ara, haurà de fer front a les declaracions que ha deixat anar la dona del seu cosí tercer, l’actual jove del duc de Kent. Sophie Winkleman, que va fer-se famosa com a actriu de Dos hombres y medio o Sanditon, va casar-se el 2008 amb Frederick Windsor, l’únic fill de príncep Michael de Kent. En aquell moment, va deixar enrere l’aventura al món de la interpretació i va entrar a formar part de facto a la família reial. Això li ha permès conèixer de primera mà com és per dins aquesta saga d’aristòcrates. La sorpresa? Que no li ha agradat gens tot el que ha vist.
Des de fora pot semblar que tenen una vida fàcil, acomodada i ben luxosa. I certament la tenen, però és real aquest conte de fades que volen aparentar? L’actriu va deixar la seva feina per casar-se amb un príncep, un argument que podria servir perfectament per a una pel·lícula de Disney. En el seu cas, però, no ha gaudit gaire d’aquesta unió més enllà de la gran boda que va tenir perquè en el seu moment va ser tot un esdeveniment per a l’alta societat britànica. De fet, hauria acabat tan impactada per tot plegat que va demanar al seu marit que es traslladessin als Estats Units.
Ells també han posat terra pel mig, com han fet el príncep Harry i Meghan Markle. I, exactament igual, també aquesta actriu ha donat detalls d’una família reial a la que veu patir. De què es queixa, ella en particular? El seu marit serà el següent duc de Kent, així que no han renunciat als privilegis de la monarquia. Mentrestant, ella ha tornat a treballar d’actriu a Wonka i ell guanya uns calerons extra com a analista financer. I, des d’aquest punt més allunyat, ha reflexionat sobre tot el que ha vist a dins ara que coneix bé els Windsor.
La cosina tercera de Carles d’Anglaterra treu a la llum com veu, per dins, la família reial
“Com més conec la família reial, més m’adono que la seva vida és un autèntic infern“, ha dit en unes declaracions molt explosives -i inesperades d’algú de dins de la família- a The Time. I en què es basa? Bàsicament, en l’expectació mediàtica amb la qual han de conviure tots ells pel simple fet de pertànyer a una saga familiar en concret: “El nivell de popularitat no desitjada que han de suportar suposa una forma de tortura. Cap d’ells ha buscat activament la fama, no han anat a un reality“.
“Tenir un focus cegador sobre la teva cara des que neixes i no saber en qui pots confiar o si qualsevol persona que t’envolta et pot trair és brutal. De la mateixa manera que també han de suportar que escriguin mentides sobre tu constantment”, afegeix en aquesta defensa pública. De fet, per a Sophie Winkleman tot això no compensa: “No crec que una vida amb aquest nivell d’escrutini públic i pressió sigui remotament saludable. I el pitjor de tot és que no tenen una altra opció“. Es tracta d’una defensa de tot el que han de suportar, sí, una entrevista que serveix per descobrir què pensen els membres de la família que no formen part del nucli més dur.