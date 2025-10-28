Dimiteix una altra treballadora de Harry i Meghan: “Coses horribles”

Meghan Markle i Harry d’Anglaterra sumen un altre problema amb els seus treballadors… i ja en van uns quants. No ha passat massa temps des de les dures acusacions que van fer públicament alguns dels antics empleats de la parella, els qui asseguraven que tenien “por” de l’actriu. Ara, s’ha sabut que l’última cap de premsa que havien contractat -la desena en només cinc anys- acaba de presentar la seva carta de dimissió perquè no pot més. Només quatre mesos després de signar el contracte, Emily Robinson ha renunciat a continuar treballant amb ells.
En el seu moment, ja va aixecar polseguera que la contractessin perquè ella havia treballat a The Crown i la família reial no va quedar gaire contenta del retrat que va fer sobre ells la sèrie de Netflix. Ara la noia ha marxat i no gaire contenta, si fem cas a la informació que publica La Razón. Resulta que ha esborrat tot rastre de la seva col·laboració amb ells perquè ni tan sols apareix en el seu perfil de LinkedIn.
Com era d’esperar, la premsa anglesa ha investigat sobre el tema. I avui, al Daily Mail, han pogut parlar amb una amiga de la periodista. Els reconeix que no és una dona que acostumi a rendir-se, així que si ha renunciat a la feina és perquè ha passat alguna cosa. Confirma que ha estat la seva decisió marxar i que els ho va comunicar “fa unes setmanes”: “Ella no es rendeix, així que les coses van haver de ser bastant horribles perquè marxés“.
Meghan Markle, la culpa del mal rotllo amb els treballadors?
Tenint en compte que aquesta és la desena cap de premsa que tenen en cinc anys, aquesta no deu ser una posició fàcil. Els titulars escandalosos sobre ells i la mala premsa que tenen complica la feina, és clar, però seria el tracte directe amb ells el que faria enfadar el personal. Si recuperem les declaracions d’alguns anteriors treballadors, veiem com el patró general assenyala contínuament la duquessa com la culpable del mal rotllo: “Menysprea la gent i no accepta consells, tots li tenen por. Es passeja com una dictadora amb talons i l’he vist fer plorar homes adults“, surt publicada a The Hollywood Reporter.
No se sap, en concret, què ha passat exactament amb aquesta última cap de premsa i per què ha durat tan poc. Ha estat a ella a la que no li ha convençut la feina, pel que diuen, però dirà alguna cosa més sobre el tema? De ben segur que la premsa rosa farà l’impossible per contactar amb ella i que tregui a la llum intimitats de la parella, una informació que faria les delícies dels més tafaners.