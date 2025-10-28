Dimite otra trabajadora de Harry y Meghan: «Cosas horribles»

Meghan Markle y Harry de Inglaterra suman otro problema con sus trabajadores… y ya van unos cuantos. No ha pasado mucho tiempo desde las duras acusaciones que hicieron públicamente algunos de los antiguos empleados de la pareja, quienes aseguraban que tenían «miedo» de la actriz. Ahora, se ha sabido que la última jefa de prensa que habían contratado -la décima en solo cinco años- acaba de presentar su carta de dimisión porque no puede más. Solo cuatro meses después de firmar el contrato, Emily Robinson ha renunciado a continuar trabajando con ellos.

En su momento, ya causó revuelo que la contrataran porque ella había trabajado en The Crown y la familia real no quedó muy contenta con el retrato que hizo sobre ellos la serie de Netflix. Ahora la joven se ha ido y no muy contenta, si hacemos caso a la información que publica La Razón. Resulta que ha borrado todo rastro de su colaboración con ellos porque ni siquiera aparece en su perfil de LinkedIn.

Como era de esperar, la prensa inglesa ha investigado sobre el tema. Y hoy, en el Daily Mail, han podido hablar con una amiga de la periodista. Les reconoce que no es una mujer que acostumbre a rendirse, así que si ha renunciado al trabajo es porque ha pasado algo. Confirma que ha sido su decisión irse y que se lo comunicó «hace unas semanas»: «Ella no se rinde, así que las cosas tuvieron que ser bastante horribles para que se fuera«.

El príncipe Harry y Meghan Markle tienen más problemas con los trabajadores | Europa Press

Meghan Markle, ¿la culpable del mal ambiente con los trabajadores?

Teniendo en cuenta que esta es la décima jefa de prensa que tienen en cinco años, esta no debe ser una posición fácil. Los titulares escandalosos sobre ellos y la mala prensa que tienen complica el trabajo, claro, pero sería el trato directo con ellos lo que haría enfadar al personal. Si recuperamos las declaraciones de algunos anteriores trabajadores, vemos cómo el patrón general señala continuamente a la duquesa como la culpable del mal ambiente: «Desprecia a la gente y no acepta consejos, todos le tienen miedo. Se pasea como una dictadora con tacones y la he visto hacer llorar a hombres adultos«, sale publicado en The Hollywood Reporter.

No se sabe, en concreto, qué ha pasado exactamente con esta última jefa de prensa y por qué ha durado tan poco. Ha sido a ella a quien no le ha convencido el trabajo, por lo que dicen, pero ¿dirá algo más sobre el tema? Sin duda, la prensa rosa hará lo imposible por contactar con ella y que saque a la luz intimidades de la pareja, una información que haría las delicias de los más curiosos.