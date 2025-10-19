Nova oferta de feina al palau de Buckingham. Carles d’Anglaterra busca nou assessor de seguretat per protegir els diversos palaus reials davant la possibilitat d’amenaces terroristes, segons ha informat el diari britànic The Mirror. La seguretat de les famílies reials sempre genera interès, al final, la seva posició de privilegi els exposa a perills del dia a dia i per això, hi ha tot un equip i una organització mil·limetrada que garanteix la seva seguretat durant les 24 hores del dia. Ara, Carles d’Anglaterra obre una posició de màxima responsabilitat i amb un sou altíssim.
La nova proposta de feina de Carles d’Anglaterra
L’anunci que ha recollit el mitjà britànic exposa que Carles d’Anglaterra busca un nou assessor de seguretat, però això que vol dir? Es tracta d’una posició amb moltes responsabilitats importants, entre les quals es troba que el candidat serà l’expert de referència pel que fa a la Llei de Protecció d’Instal·lacions conra el Terrorisme. També haurà d’actuar com a enllaç amb el Ministeri de l’Interior britànic i la policia, dura a terme les avaluacions de seguretat i ser el representant de la Casa Reial pel que fa als temes de seguretat en reunions d’alt nivell.
Què necessites per cobrir aquesta plaça? L’anunci ja destil·la que es tracta d’una posició de responsabilitat i, per tant, el sou anirà de bracet. El citat mitjà recull que el candidat perfecte per a aquesta feina ha de tenir “coneixements pràctics sobre seguretat nacional i internacional i experiència demostrada en l’aplicació de mesures de seguretat físics i tècnica en entorns sensible“. El candidat també haurà de demostrar un fort coneixement de la “legislació sobre protecció d’instal·lacions contra el terrorisme i ser una persona amb habilitats analítiques sòlides, capacitat d’interpretar dades tècniques de seguretat i oferir recomanacions basades en el risc que hi trobin”.
La retribució de la feina: un sou altíssim i avantatges
Com dèiem, una feina d’alta seguretat com és aquesta comporta un sou d’acord amb el que es demana. Segons exposa el mitjà, el candidat que aconsegueixi la plaça, rebrà un sou de 70.000 lliures a l’any, una mica més de 80.000 euros. Entre els avantatges que ofereixen és l’opció de treballar de manera híbrida durant els dos anys que dura el contracte fix que s’estén entre novembre de 2025 fins a novembre de 2027. Entre els beneficis també s’inclou un esmorzar gratuït i un “excel·lent” pla de pensions.
Pel que fa a les vacances els treballadors de la Casa Reial britànica tenen 25 dies de vacances anuals que es poden augmentar a 30 com més temps hi estiguin treballant, sumats als dies extra per festiu. A més a més, per promocionar els seus espais propis, els treballadors tenen un 20% de descompte a les botigues de la Royal Collection Trust i entrades gratuïtes per a instal·lacions. Per a aquells que estiguin interessats, les candidatures tanquen el pròxim 19 d’octubre.