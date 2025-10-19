Nueva oferta de trabajo en el Palacio de Buckingham. Carlos de Inglaterra busca un nuevo asesor de seguridad para proteger los diversos palacios reales ante la posibilidad de amenazas terroristas, según ha informado el diario británico The Mirror. La seguridad de las familias reales siempre genera interés, al final, su posición de privilegio los expone a peligros del día a día y por eso, existe todo un equipo y una organización milimetrada que garantiza su seguridad durante las 24 horas del día. Ahora, Carlos de Inglaterra abre una posición de máxima responsabilidad y con un sueldo altísimo.

La nueva propuesta de trabajo de Carlos de Inglaterra

El anuncio que ha recogido el medio británico expone que Carlos de Inglaterra busca un nuevo asesor de seguridad, ¿pero qué significa esto? Se trata de una posición con muchas responsabilidades importantes, entre las cuales se encuentra que el candidato será el experto de referencia respecto a la Ley de Protección de Instalaciones contra el Terrorismo. También deberá actuar como enlace con el Ministerio del Interior británico y la policía, llevar a cabo las evaluaciones de seguridad y ser el representante de la Casa Real en temas de seguridad en reuniones de alto nivel.

¿Qué necesitas para ser asesor de seguridad de Carlos de Inglaterra? | Europa Press

¿Qué necesitas para cubrir esta plaza? El anuncio ya destila que se trata de una posición de responsabilidad y, por lo tanto, el sueldo irá de la mano. El citado medio recoge que el candidato perfecto para este trabajo debe tener «conocimientos prácticos sobre seguridad nacional e internacional y experiencia demostrada en la aplicación de medidas de seguridad físicas y técnicas en entornos sensibles«. El candidato también deberá demostrar un fuerte conocimiento de la «legislación sobre protección de instalaciones contra el terrorismo y ser una persona con habilidades analíticas sólidas, capacidad de interpretar datos técnicos de seguridad y ofrecer recomendaciones basadas en el riesgo que encuentren».

La retribución del trabajo: un sueldo altísimo y ventajas

Como decíamos, un trabajo de alta seguridad como este conlleva un sueldo acorde con lo que se pide. Según expone el medio, el candidato que consiga la plaza recibirá un sueldo de 70.000 libras al año, un poco más de 80.000 euros. Entre las ventajas que ofrecen está la opción de trabajar de manera híbrida durante los dos años que dura el contrato fijo que se extiende entre noviembre de 2025 hasta noviembre de 2027. Entre los beneficios también se incluye un desayuno gratuito y un «excelente» plan de pensiones.

En cuanto a las vacaciones, los trabajadores de la Casa Real británica tienen 25 días de vacaciones anuales que se pueden aumentar a 30 cuanto más tiempo estén trabajando allí, sumados a los días extra por festivo. Además, para promocionar sus propios espacios, los trabajadores tienen un 20% de descuento en las tiendas de la Royal Collection Trust y entradas gratuitas para instalaciones. Para aquellos que estén interesados, las candidaturas cierran el próximo 19 de octubre.