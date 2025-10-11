Las ciudades se preparan para una época muy especial en la que el turismo aumenta a gran escala. La época de las vacaciones de Navidad provoca muchos movimientos en cuanto a los viajeros, las calles engalanadas, las decoraciones y las luces que llenan cada rincón y los productos de temporada que muchas tiendas comienzan a incorporar cuando aún quedan muchos meses para que llegue la Navidad. Los royals británicos también se suman a la moda navideña con un negocio que abrirá sus puertas muy pronto y que servirá para recaudar fondos para preservar la Colección Real de obras de arte.

Una tienda temporal en un espacio único del palacio de Buckingham

Pensando ya en uno de los momentos más especiales del año, la familia real británica llega con una propuesta nueva y una mirada muy navideña. Se trata de una tienda temporal que se situará en las caballerizas reales, que normalmente están cerradas de manera temporal en invierno. Según indican a través de la web de Buckingham Palace, desde el 14 de noviembre y hasta el 5 de enero, esta zona del palacio se abrirá al público como una pop-up store, lo que se conoce como tienda temporal para vender unos productos específicos durante una duración determinada. Estos productos estarán relacionados con la temporada navideña y los visitantes podrán adquirir todo tipo de objetos.

Buckingham Palace treurà una col·lecció especial de Nadal | Web Royal Collections

Decoración, calendarios, comida y regalos

En este espacio histórico del palacio se podrán encontrar recuerdos de todo tipo, entre los cuales habrá merchandising de la familia real británica, decoración de Navidad, comida o ginebra destilada de ingredientes botánicos que provienen de Buckingham y del Castillo de Windsor. También se venden objetos de porcelana, copas de vino, juguetes o un calendario de adviento con productos exclusivos, que resalta como una de las novedades que se podrán encontrar a partir del mes de noviembre.

La botiga tindrà decoració per a l’arbre de Nadal | Web Royal Collection

Es posarà a la venda una col·lecció especial de Nadal a Buckingham Palace | Web Royal Collection

A través de la web se pueden ver algunas de las selecciones de productos con temáticas navideñas que se pueden comprar en línea, como una ginebra por 16 libras, un pudín pequeño de Navidad por 12 libras, una lata de galletas por 14 libras, calcetines de Cachemira por 45 o una pulsera con cristales ovalados por 120 libras.

Ahora bien, desde el palacio han querido dejar muy claro que todo lo que se recaude a través de la tienda irá a parar a la organización benéfica de los Windsor, que se dedica a la conservación de las Colecciones Reales. También hacen una aclaración específica para remarcar que se trata de una tienda temporal y que no es uno de los típicos mercados de Navidad que se pueden ver en las grandes ciudades en los que hay puestos con productos típicos y se acumulan grandes cantidades de turistas y locales.

¿Qué son las caballerizas reales?

¿Y qué tiene de especial este lugar que han elegido para su negocio navideño? Este espacio al que se puede acceder por una puerta en el lateral izquierdo del palacio de Buckingham es la zona donde la familia real británica guarda tanto los automóviles como los coches de caballos. También se pueden encontrar algunos de los caballos de la reina más emblemáticos y los carruajes reales, el más imponente el que se utiliza para la coronación.

En definitiva, una propuesta para conocer este espacio del palacio y caer en la tentación consumista de llevarse algún recuerdo o detalle de su visita a la capital inglesa.