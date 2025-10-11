Les ciutats es preparen per a una època molt especial en què el turisme augmenta a gran escala. L’època de les vacances de Nadal provoca molts moviments pel que fa als viatgers, els carrers engalanats, les decoracions i les llums que omplen cada racó i els productes de temporada que moltes botigues comencen a incorporar quan encara queden molts mesos perquè arribi Nadal. Els royals britànics també se sumen a la moda nadalenca amb un negoci que obrirà les portes molt aviat i que servirà per recaptar fons per a preservar la Col·lecció Reial d’obres d’art.
Una botiga temporal en un espai únic del palau de Buckingham
Pensant ja en un dels moments més especials de l’any, la família reial britànica arriba amb una proposta nova i una mirada molt nadalenca. Es tracta d’una botiga temporal que se situarà a les cavallerisses reials, que normalment estan tancades de manera temporal a l’hivern. Segons indiquen a través de la web de Buckingham Palace, des del 14 de novembre i fins al 5 de gener, aquesta zona de palau s’obrirà al públic com a una pop-up store, el que es coneix com a botiga temporal per vendre uns productes específics durant una durada determinada. Aquests productes estaran relacionats amb la temporada nadalenca i els visitants podran adquirir tota mena d’objectes.
Decoració, calendaris, menjar i regals
En aquest espai històric de palau es podran trobar records de tota mena, entre els quals hi haurà marxandatge de la família reial britànica, decoració de Nadal, menjar o ginebra destil·lada d’ingredients botànics que provenen de Buckingham i del Castell de Windsor. També es venen objectes de porcellana, copes de vi, joguines o un calendari d’advent amb productes exclusius, que ressalta com una de les novetats que es podran trobar a partir del mes de novembre.
A través de la web es poden veure algunes de les seleccions de productes amb temàtiques nadalenques que es poden comprar en línia, com una ginebra per 16 lliures, un púding petit de Nadal per 12 lliures, una llauna de galetes per 14 lliures, mitjons de Caixmir per 45 o un braçalet amb cristalls d’oval per 120 lliures.
Ara bé, des de palau han volgut deixar molt clar que tot el que es recapti a través de la botiga anirà a parar a l’organització benèfica dels Windsor, que es dedica a la conservació de les Col·leccions Reials. També fan un aclariment específic per remarcar que es tracta d’una botiga temporal i que no és un dels típics mercats de Nadal que es poden veure a les grans ciutat en què hi ha paradetes amb productes típics i s’acumulen grans quantitats de turistes i locals.
Què són les cavallerisses reials?
I què té d’especial aquest lloc que han triat per al seu negoci nadalenc? Aquest espai al qual es pot accedir per una porta al lateral esquerre del palau de Buckingham és la zona on la família reial britànica guarda tant els automòbils com els cotxes de cavalls. També s’hi poden trobar alguns dels cavalls de la reina més emblemàtics i els carruatges reials, el més imponent el que es fa servir per a la coronació.
Tot plegat, una proposta per conèixer aquest espai de palau i caure en la temptació consumista d’endur-se algun record o detall de la seva visita a la capital anglesa.