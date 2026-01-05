Si hay algún espacio que sea identitario de la familia real británica, este es el balcón del palacio de Buckingham. Decenas de fotografías muestran el lugar que ocupan los royals británicos y hacia el cual se dirigen en buena parte de los actos oficiales para la población. La residencia oficial de la familia real británica está llena de lujo y comodidades, pero con los años esto se ha convertido en un inconveniente para sus huéspedes. Más allá de ser el lugar donde históricamente han vivido los reyes de Inglaterra, también es uno de los espacios que no pueden faltar cuando los turistas visitan Londres. En cualquier caso, y a pesar de que estará unos meses más en reformas, este es el hogar actual de Carlos de Inglaterra y Camila, pero ¿por qué los herederos al trono querrían pasar página y vivir expresamente en su nueva mansión de Forest Lodge?

Revelan la «pesadilla real» que supone vivir en Buckingham Palace

El pasado mes de agosto sacaron a la luz una sorprendente información respecto al futuro de Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton. Están llamados a ser los reyes de Inglaterra y ocupar el lugar de Carlos III cuando les toque, por lo tanto, todos esperaban que acabarían viviendo dentro de este icónico palacio, pero el traslado de su residencia fuera de Londres ha roto sus planes. La familia se ha ido a vivir a Forest Lodge, en una mansión donde el lujo no falta gracias a las ocho habitaciones, seis baños, un salón de baile, jardín con un estanque, pista de tenis y una zona verde para correr que tienen. La extensión de la propiedad y el círculo de seguridad también ha molestado a sus vecinos, que consideran excesivas las medidas de protección, pero eso no parece que les haga cambiar de opinión para dejar lo que han expresado como «su hogar para siempre».

¿Por qué no querrían vivir, entonces, en el palacio de Buckingham? Actualmente y por culpa de las reformas, Carlos y Camila tampoco viven allí, aunque deberían regresar cuando estas terminen. Las comodidades no escasean, como sus 775 habitaciones, 52 dormitorios reales y de invitados, 188 para trabajadores y 78 baños, entre muchos otros espacios. Parece, entonces, que esta reforma ha sido muy bien recibida por los actuales monarcas, que no son muy fans de su residencia. «No es ningún fan de la casa grande como se refiere al palacio. No lo ve como un futuro hogar viable o como una casa apropiada para el mundo moderno. Cree que su mantenimiento no es sostenible, tanto desde el punto de vista económico como medioambiental», recoge la revista Lecturas de los medios británicos.

Guillermo de Inglaterra y Kate Middleton vivirán en el palacio de Buckingham cuando sean reyes? | Europa Press

¿Guillermo y Kate Middleton vivirán en el palacio de Buckingham?

Parece que esta opinión es compartida por otros miembros de la familia real británica, como Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate Middleton. Los expertos apuntan que Carlos III preferiría quedarse en Clarence House, su residencia actual durante las reformas. «A nadie de la realeza le ha gustado vivir en el palacio de Buckingham. Es enorme e impersonal. Es una residencia oficial, no un hogar», recoge el citado medio.

Guillermo y Kate Middleton con los hijos en el balcón del palacio de Buckingham | Europa Press.

El año 2020 sería la misma Isabel II de Inglaterra quien decidiría abandonar Buckingham para irse al castillo de Windsor, y poco a poco buena parte de los miembros de la familia real británica han ido eligiendo otros lugares para vivir que no sean este icónico y gigantesco palacio. No es solo que podrían notar que les falta calidez, sino que el fuerte arraigo turístico convertiría el palacio en una «pesadilla» para sus habitantes. «Si algo lo convierte en una auténtica pesadilla es el hecho de tener en los alrededores un museo, una tienda, un hotel y la inmensa cantidad de turistas e intrusos que merodean cada día el palacio de Buckingham», explican. Aun así, la tradición indica que una vez finalicen las obras, Carlos y Camila deberían regresar a casa, pero ¿qué harán los herederos al trono? Si bien su relación actual con los vecinos no es la mejor por todo lo que ha traído su polémica mudanza, no parecen dispuestos a abandonar lo que han construido como hogar de futuro para sus hijos.