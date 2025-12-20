Comienza la cuenta atrás para terminar el año, pero antes habrá una buena dosis de reuniones familiares, comidas copiosas y sobremesas que acaban fusionándose con la cena. Escudella de Navidad, canelones, canapés, turrones y dulces que llenan las mesas y las casas llenas de familiares que se reencuentran para una ocasión especial. Ahora bien, ¿cómo lo celebran los miembros de la familia real británica? Hay tradiciones que no cambian y una de ellas la encabeza un año más Carlos de Inglaterra acompañado de Camilla. La noche de Navidad es la excusa perfecta para reunirse con los hijos y los nietos, jugar y probar un menú que les habrán preparado, porque sería un poco extraño ver al monarca británico preparando unos canapés… En todo caso, una experta en protocolo nos da todos los detalles sobre qué hará la familia real británica en estos días tan señalados.

¿La noche de Navidad con los ‘royals’ británicos? Menú, tradiciones y juegos de mesa

El pasado viernes, el monarca británico compartió unas palabras sobre su tratamiento oncológico a través de Channel 4, un canal de la televisión británica. «Hoy puedo compartir con ustedes la buena noticia de que, gracias al diagnóstico temprano, la intervención eficaz y el cumplimiento de las indicaciones médicas, mi propio calendario de tratamiento contra el cáncer podrá reducirse el próximo año». Un mensaje para sensibilizar a la población sobre las pruebas habituales para detectar anomalías y que arroja un poco de luz en todo el caso de su enfermedad que aún está lleno de incógnitas. Sea como sea, es una buena noticia de cara a celebrar Navidad con la familia. La residencia privada de Carlos y Camilla en Sandringham será el escenario de estas fiestas. La experta en protocolo Jenni Bond recuerda que hay «muchas tradiciones que se mantienen» incluso después de la muerte de la reina.

Carles d’Anglaterra, Camil·la, Guillem, Kate Middleton i els fills a Sandringham | Europa Press

Pero ¿qué no puede faltar la noche de Navidad? Los regalos son una parte importante de este encuentro, donde se espera la asistencia de Guillem, Kate Middleton y sus tres hijos. Una de las tradiciones es el intercambio de regalos que deben ser «creativos, casi bromas y con un precio que no supere las cinco libras», recogen los diarios británicos. «La clave está en el hecho de que sean ingeniosos, sirven para hacer reír a los invitados, no porque sean caros», recoge la experta.

Carles d’Anglaterra en el seu missatge de Nadal | Europa Press

Estos regalos se abren la noche de Navidad a la hora del té, una tradición dentro de la sociedad británica. ¿Y en qué consiste la cena? La puntualidad es fundamental y son más bien estrictos con los looks de etiqueta. El menú está formado por cuatro platos con una carne que sea uno de los platos principales. Los postres son dos clásicos, chocolates y unas tablas de quesos. Además, la experta revela que la noche «es muy familiar» y se espera que jueguen a juegos de mesa. Eso sí, solo hay un juego que estaría casi prohibido, que es el Monopoly, recogen desde la revista Semana.

El día de Navidad y los regalos para el personal de servicio

Al día siguiente continúa la celebración y el día de Navidad vuelve a reunir a la familia real británica alrededor de la mesa. Su menú no se parece mucho a las comidas catalanas como puede ser una buena escudella o unos canelones de la abuela. Normalmente, pueden comer pastel de Navidad, un tronco de Navidad de chocolate, sándwiches y pastas diversas. Además, no solo reciben regalos los hijos de Carlos de Inglaterra, sino que el personal de servicio también recibe algún obsequio como un cheque regalo o un vale para libros y unos postres de la Casa Real, el pudding de Navidad, uno de los dulces más tradicionales del Reino Unido. Sea como sea, es seguro que más de una persona querría hacer un agujerito en la pared para observar cómo son estas reuniones familiares y qué relación tienen entre ellos cuando nadie los ve.