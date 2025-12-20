Comença el compte enrere per acabar l’any, però abans hi haurà una bona dosi de reunions familiars, dinars copiosos i sobretaules que acaben fusionant-se amb el sopar. Escudella de Nadal, canelons, canapès, torrons i dolços que omplen les taules i les cases plenes de familiars que es retroben per a una ocasió especial. Ara bé, com ho celebren els membres de la família reial britànica? Hi ha tradicions que no canvien i una d’elles l’encapçala un any més Carles d’Anglaterra acompanyat de Camil·la. La nit de Nadal és l’excusa perfecta per reunir-se amb els fills i els nets, jugar i tastar un menú que els hauran preparat, perquè seria una mica estrany veure el monarca britànic preparant uns canapès… En tot cas, una experta en protocol en dona tots els detalls sobre què farà la família reial britànica aquests dies tan assenyalats.
La nit de Nadal amb els ‘royals’ britànics? Menú, tradicions i jocs de taula
El passat divendres, el monarca britànic va compartir unes paraules sobre el seu tractament oncològic a través de Channel 4, un canal de la televisió britànica. “Avui puc compartir amb vostès la bona notícia que, gràcies al diagnòstic primerenc, la intervenció eficaç i el compliment de les indicacions mèdiques, el meu propi calendari de tractament contra el càncer podrà reduir-se l’any vinent”. Un missatge per sensibilitzar la població sobre les proves habituals per detectar anomalies i que aboca una mica de llum en tot el cas de la seva malaltia que encara està ple d’incògnites. Sigui com sigui, és una bona notícia de cara a celebrar Nadal amb la família. La residència privada de Carles i Camil·la a Sandringham serà l’escenari d’aquestes festes. L’experta en protocol Jenni Bond recorda que hi ha “moltes tradicions que es mantenen” fins i tot després de la mort de la reina.
Però què no pot faltar la nit de Nadal? Els regals són una part important d’aquesta trobada, on s’espera l’assistència de Guillem, Kate Middleton i els seus tres fills. Una de les tradicions és l’intercanvi re regals que han de ser “creatius, gairebé bromes i amb un preu que no superi les cinc lliures”, recullen els diaris britànics. “La clau està en el fet que siguin enginyosos, serveixen per a fer riure als convidats, no perquè siguin cars”, recull l’experta.
Aquests regals s’obren la nit de Nadal a l’hora del te, una tradició dins la societat britànica. I en què consisteix el sopar? La puntualitat és fonamental i són més aviat estrictes amb els looks d’etiqueta. El menú està format per quatre plats amb una carn que sigui un dels àpats principals. Les postres són dos clàssics, xocolates i unes taules de formatges. A més a més, l’experta revela que la nit “és molt familiar” i s’espera que juguin a jocs de taula. Això sí, només hi ha un joc que estaria gairebé prohibit, que és el Monopoly, recullen des de la revista Semana.
El dia de Nadal i els regals per personal del servei
L’endemà continua la celebració i el dia de Nadal torna a reunir la família reial britànica al voltant de la taula. El seu menú no s’assembla gaire als àpats catalans com pot ser una bona escudella o uns canelons de l’àvia. Normalment, poden menjar pastís de Nadal, un tronc de Nadal de xocolata, entrepans i pastes diverses. A més a més, no només reben regals els fills de Carles d’Anglaterra, sinó que el personal de servei també rep algun obsequi com un xec regal o un val per a llibres i unes postres de la Casa Reial, el púding de Nadal, un dels dolços més tradicional del Regne Unit. Sigui com sigui, és ben segur que més d’una persona voldria fer un foradet a la paret per observar com són aquestes reunions familiars i quina relació tenen entre ells quan ningú els veu.