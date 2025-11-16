Carles d’Anglaterra i Camil·la han protagonitzat, aquesta setmana, uns titulars bastant escandalosos sobre el seu matrimoni. La seva història d’amor va començar fa molts anys, quan eren molt jovenets i abans que donessin el “sí, vull” a les seves respectives parelles. Després de tota una vida junts i una història de pel·lícula -amb bona part d’ella d’amagat-, finalment van acabar casant-se el 2005. I ara, vint anys després, estarien travessant la pitjor de les seves crisis. La premsa estrangera assegura, de fet, que estan “a punt de divorciar-se”.
Hi ha problemes al paradís? Això sembla, si fem cas als rumors als quals els donen credibilitat des del mitjà nord-americà Radar Online i també des del Paris Match. Els francesos han pogut saber que, ara mateix, Carles i Camil·la viuen separats i, a vegades, “també a cases diferents“. Aquesta no és una pràctica poc habitual, precisament, entre l’aristocràcia… de fet, només cal fixar-se en l’exemple de Joan Carles i Sofia. Però semblava que els britànics eren l’excepció que confirmava la regla. Doncs no, ja que ells tampoc no conviuen sempre sota el mateix sostre.
I com s’organitzen? “Carles III i Camil·la divideixen el seu temps entre diverses residències. La reina mai no ha abandonat la seva casa de Ray Mill, la que va comprar durant la dècada del 1990 quan encara no havia entrat a la família reial. És allà on li agrada rebre els seus éssers estimats, especialment els seus fills i nets“. I el monarca? Ell, per la seva banda, “mai no és tan feliç” com quan acudeix a la finca de Highgrove que va adquirir el 1980. A més a més, és habitual veure’l al castell de Balmoral o a les residències que té a Escòcia.
Camil·la i Carles d’Anglaterra no comparteixen casa ni habitació
L’únic moment en què viuen junts? Quan coincideixen a Londres, on passen el temps junts a la casa que tenen a Clarence House. Ara bé, aquí tampoc no és que dormin al mateix dormitori… tenint en compte que ocupen habitacions separades. Ho justifiquen dient que, d’aquesta manera, “mantenen la seva privacitat, autonomia i major comoditat”. Un “acord mutu” que els permet “beneficiar-se d’un millor descans” i “mantenir la independència” en la seva vida en comú.
Una periodista de Fox News assegura que el matrimoni royal ha trobat la millor manera de dormir, cadascú en la seva habitació. Això sí, també tindrien una de compartida per a aquells moments en què volen una mica d’intimitat compartida. A més a més, deixen caure que un altre motiu d’aquesta separació nocturna serien els problemes d’esquena de Carles III.
Sigui com sigui, i tinguin a veure els problemes de parella o no, la realitat és que el matrimoni no dorm a la mateixa habitació i tampoc no resideixen a la mateixa casa tot el temps. Cadascú té la seva independència, això queda clar, un acord al que han arribat després de dues dècades com a casats i més de 50 junts.