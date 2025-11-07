Les memòries de Joan Carles de Borbó estan fent parlar moltíssim. Pocs s’esperaven que parlés tantíssim i que revelés secrets desconeguts sobre alguns dels episodis més cridaners de la seva vida. Un dels episodis més sorprenents? El que dedica a la seva dona, Sofia de Grècia, a qui demana perdó públicament pels seus “desviaments sentimentals” -un bon eufemisme per referir-se a les infidelitats-.
Des que es filtrés aquesta part del llibre, en la qual aplaudeix que sigui una dona “excepcional, íntegra, bondadosa, rigorosa, delicada i benevolent“, que tothom estava esperant la resposta de la reina emèrita. Què pensa d’aquesta carta d’amor que li ha escrit? Quan diu que ha fet l’impossible per donar-li una bona llar i que sempre ocuparà el lloc especial en el seu cor? Quan parla de “sentiments profunds” cap a ella?
Aquest dijous, només un dia després de la publicació del llibre a França, Sofia ha presidit la inauguració de l’XI Congrés Nacional d’Alzheimer. Això ha permès que la veiéssim en públic per primer cop després de tot, una aparició que ha estat analitzada per Pilar Eyre a Malas Lenguas: “Ella té el seu llenguatge particular. Si Letícia ens parla amb la roba, ella ens parla amb les joies“.
Sempre que hi ha hagut alguna mena de desfeta a la vida de Joan Carles, ella s’ha col·locat l’anell de promesa “en forma de suport mut”. Aquest dijous, en canvi, ella ha optat per no posar-se cap joia seva: “Aquest gest? Per donar a entendre que tot el que digui l’emèrit li importa un pebrot“, considera Pilar Eyre. Les paraules que dedica a la seva dona han estat qualificades de “cíniques” i “hipòcrites” per ella, ja que durant els últims 40 anys ha estat humiliant-la públicament sense parar.
Els pitjors moments de la relació de Joan Carles i Sofia
El director de la revista Lecturas ha parlat a El Programa de Ana Rosa també sobre aquestes declaracions pseudoromàntiques de Joan Carles cap a la seva dona Sofia. En els últims anys, a la revista els han arribat moltes informacions sobre la pitjor època que han viscut en el seu matrimoni.
Per exemple? Quan ell cobria els estius de la família reial a Mallorca: “En aquell moment, encara intentaven mantenir les formes i compartien cotxe. Recordo una vegada que, abans que baixessin del vehicle, se sentien els crits. El conductor ens deia que no ens podia explicar què passava, però sí que hi havia un odi absolut entre ells“, rememora.
A Vanitatis, per la seva banda, diuen que Sofia i Joan Carles van acabar reconciliant-se fa un temps però no com a parella, evidentment, sinó com a amics. De fet, diu que són aquell tipus d’exparella que “s’entenen, s’acompanyen i comparteixen records“. L’emèrit li ha retret a la dona que no l’hagi visitat a Abu Dhabi en aquest temps, una circumstància que no sembla que hagi de canviar… o l’haurà emocionat que aplaudeixi la seva figura? El temps dirà, però no fa pinta que les coses entre ells hagin de millorar gaire.