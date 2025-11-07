Las memorias de Juan Carlos de Borbón están dando mucho de qué hablar. Pocos esperaban que hablara tanto y que revelara secretos desconocidos sobre algunos de los episodios más destacados de su vida. ¿Uno de los episodios más sorprendentes? El que dedica a su esposa, Sofía de Grecia, a quien pide perdón públicamente por sus «desviaciones sentimentales» -un buen eufemismo para referirse a las infidelidades-.

Desde que se filtró esta parte del libro, en la cual aplaude que sea una mujer «excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, delicada y benevolente«, todos estaban esperando la respuesta de la reina emérita. ¿Qué piensa de esta carta de amor que le ha escrito? ¿Cuando dice que ha hecho lo imposible por darle un buen hogar y que siempre ocupará un lugar especial en su corazón? ¿Cuando habla de «sentimientos profundos» hacia ella?

Sofía ha enviado un mensaje oculto en el último acto? | Europa Press

Este jueves, solo un día después de la publicación del libro en Francia, Sofía presidió la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer. Esto permitió que la viéramos en público por primera vez después de todo, una aparición que ha sido analizada por Pilar Eyre en Malas Lenguas: «Ella tiene su lenguaje particular. Si Leticia nos habla con la ropa, ella nos habla con las joyas«.

Siempre que ha habido algún tipo de desavenencia en la vida de Juan Carlos, ella se ha colocado el anillo de promesa «en forma de apoyo mutuo». Este jueves, en cambio, ella optó por no ponerse ninguna de sus joyas: «¿Este gesto? Para dar a entender que todo lo que diga el emérito le importa un comino«, considera Pilar Eyre. Las palabras que dedica a su esposa han sido calificadas de «cínicas» y «hipócritas» por ella, ya que durante los últimos 40 años la ha estado humillando públicamente sin parar.

Los peores momentos de la relación de Juan Carlos y Sofía

El director de la revista Lecturas ha hablado en El Programa de Ana Rosa también sobre estas declaraciones pseudo-románticas de Juan Carlos hacia su esposa Sofía. En los últimos años, a la revista les han llegado muchas informaciones sobre la peor época que han vivido en su matrimonio.

¿Por ejemplo? Cuando él cubría los veranos de la familia real en Mallorca: «En aquel momento, aún intentaban mantener las formas y compartían coche. Recuerdo una vez que, antes de que bajaran del vehículo, se oían los gritos. El conductor nos decía que no nos podía explicar qué pasaba, pero sí que había un odio absoluto entre ellos«, rememora.

Sofía y Juan Carlos de Borbón, en una de las últimas fotografías juntos | Europa Press

En Vanitatis, por su parte, dicen que Sofía y Juan Carlos terminaron reconciliándose hace un tiempo pero no como pareja, evidentemente, sino como amigos. De hecho, dice que son ese tipo de expareja que «se entienden, se acompañan y comparten recuerdos«. El emérito le ha reprochado a la esposa que no lo haya visitado en Abu Dabi en este tiempo, una circunstancia que no parece que vaya a cambiar… ¿o la habrá emocionado que aplauda su figura? El tiempo dirá, pero no parece que las cosas entre ellos vayan a mejorar mucho.