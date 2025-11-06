Las tres mentiras de Juan Carlos de Borbón en sus memorias

Juan Carlos de Borbón es el tema de conversación de todos por la publicación de sus memorias, un libro que ha revolucionado Francia y, más especialmente, España. El rey emérito español ha querido hacer un ejercicio de transparencia y ha compartido, con todos, algunas de sus reflexiones más profundas. Al final, intenta hacerse la víctima y lamenta profundamente que su hijo haya sido tan malo de enviarlo a Abu Dhabi sin el apoyo de nadie. Habla de infidelidades por primera vez, reconoce la mala relación con Letizia, considera que la aventura con Corinna fue un error de magnitudes mayores, que se equivocó aceptando los millones del rey de Arabia Saudita… ¿pero ha dicho la verdad? Pilar Eyre, experta en la casa real, ha analizado sus palabras y ha llegado a la conclusión de que ha soltado tres grandes mentiras.

Ha sido en El programa de Ana Rosa donde ha desgranado si cree que ha sido tan sincero como dice o no. ¿La primera mentira? Cuando Juan Carlos dice que se fue a Abu Dhabi «con la conciencia tranquila y el espíritu sereno»: «Eso del espíritu sereno es mentira. El emérito estuvo luchando como un gato panza arriba para no ser descabalgado por su hijo. No contestaba al teléfono y ‘se negaba’. De hecho, cree que Juan Carlos se fue «indignado» y «con mucho dolor en el corazón». La única persona que lo despidió fue el jefe de los servicios secretos y eso es muy significativo, de hecho.

Pilar Eyre analiza las mentiras de Juan Carlos de Borbón en las memorias | Telecinco

La cronista también se ha llevado las manos a la cabeza cuando ha leído que el padre de Felipe de Borbón habla de «desviaciones sentimentales» como eufemismo de las infidelidades que habría cometido. Pilar Eyre se ha indignado, ya que la relación que tuvo con las amantes era mucho más que un desviación: «Corinna ha sido su mujer en los países árabes y quiso casarse con ella, de la misma manera que también ha tenido una señora en Mallorca que era prácticamente su mujer».

¿Y la tercera mentira? Que Juan Carlos dedique todo un capítulo a hablar maravillas de su esposa y que diga que mantienen contacto telefónico: «Me parece de un cinismo. No han tenido relación, prácticamente, desde que nació Felipe. En los últimos años casi no se ven y no tienen trato alguno«. ¿Lo que el emérito no dice? Que su antigua amante Marta Gayá sí que es habitual en su residencia de Abu Dhabi: «¿Cómo puede tener el descaro de decir lo que ha dicho cuando todo el mundo sabe que tiene otras compañías que no son la reina? Sofía ha sufrido muchísimo y sufre«.

¿Entrevistarán a Juan Carlos de Borbón en televisión?

Pilar Eyre ha sabido que hay un programa de televisión haciendo mucha presión para poder entrevistarlo. Hasta ahora, el emérito solo ha concedido una entrevista para promocionar las memorias y lo ha hecho a la prensa francesa. ¿Conseguirán convencerlo? Es poco probable que permitan que acuda a un plató, pero está demostrando que hace lo que quiera. De hecho, también le habrían ofrecido acudir con todas las cámaras a Abu Dhabi y que lo entrevisten desde allí.

Juan Carlos de Borbón se ha sincerado en un libro que pocos esperaban | Europa Press

Una información potente que podría complicar las cosas al emérito tiene que ver con Corinna. Y es que la amante más famosa de Juan Carlos de Borbón está leyendo las memorias para ver si puede demandarlo por algo de lo que diga sobre ella: «Todavía está molesta por el último encuentro. Está intentando ver si hay alguna manera en que pueda mostrar el libro a los abogados«.