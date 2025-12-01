Joan Carles I ha difundido un vídeo para promocionar su libro en el cual reivindica su mandato y pide a los jóvenes del estado español que apoyen a su hijo, Felipe VI, «en la difícil tarea de unir a todos los españoles«. Un mensaje que desde la Casa Real desconocían y han considerado «inoportuno e innecesario».

Pocos días antes de que las memorias del rey emérito salgan a la venta en todas las librerías del estado español, Joan Carles I ha publicado un vídeo promocional en el cual aparece el exmonarca sentado y con una bandera de España de fondo. En este vídeo se dirige directamente a los jóvenes y reivindica su papel en la Transición: «Quiero que sepáis que vuestros padres, vuestros abuelos y muchos españoles unidos logramos hacer una transición ejemplar: dar un cambio a este país en unas circunstancias muy complejas en las que todos tuvimos que esforzarnos y arriesgar”, explica. “Con la generosidad y el esfuerzo de todos, logramos que este país sea lo que hoy es”, apunta Joan Carles I.

Victoria Federica con Sofía de Grecia y Juan Carlos de Borbón | Europa Press

Explicar la historia «sin distorsiones interesadas»

En esta línea, el exmonarca también justifica la publicación de sus memorias para explicar la reciente historia del estado español «sin distorsiones interesadas» y explicadas por alguien «que vivió la Transición de primera mano». De esta manera, el Borbón elogia la monarquía y el papel «esencial» que tuvo hace 50 años y en su posición institucional. Por esta razón justifica el llamado a apoyar a Felipe VI en su «difícil tarea».

Desde la Casa Real se han desvinculado del vídeo publicado este lunes, y han asegurado a varios medios que desconocían el mensaje que quería enviar Joan Carles I, el cual han considerado que «no es ni oportuno ni necesario».

En este libro, el rey emérito intenta compartir algunas de sus reflexiones más profundas, donde habla de infidelidades por primera vez, reconoce la mala relación con Letizia, considera que la aventura con Corinna fue un error de magnitudes mayúsculas y que se equivocó al aceptar los millones del rey de Arabia Saudita.