Arturo Valls siempre ha sido uno de esos presentadores alocados que tanta gracia hacen, una personalidad abierta e hilarante que era aún más exagerada cuando hacía de reportero en Caiga quien caiga. Allí, coincidió muchas veces con la familia real y ahora ha rememorado una de las escenas más curiosas que vivió con Juan Carlos de Borbón. El rey emérito, de quien todos hablan últimamente por la publicación de sus memorias, recibió un obsequio que seguramente debió llamarle mucho la atención.

En este programa de humor, que fue uno de los más vistos y comentados de finales de los años 90, era habitual que regalaran gafas de sol a los famosos con los que hablaban. Lo que no esperaba el padre de Felipe? Que Arturo Valls se saltara el cordón de seguridad para entregarle unas gafas de sol en tamaño bebé. Y es que, poco antes, había nacido Froilán y este nacimiento convertía al emérito en abuelo por primera vez.

Arturo Valls era muy joven cuando comenzó a triunfar con Caiga quien caiga | Telecinco

La anécdota más divertida de Arturo Valls y Juan Carlos de Borbón

Ahora, unos cuantos años después de aquello, Arturo Valls ha rememorado la anécdota cuando el reportero de la agencia Europa Press lo ha interceptado en la alfombra roja de un evento. Más de 20 años después de aquello, el valenciano confiesa cómo fue la cosa: «Sí, regalé unas gafas pequeñitas al rey Juan Carlos cuando nació Froilán. Él era un bebé aún, acababa de nacer, así que se las entregué a él». Aquella no fue la única vez que interactuaron, ya que recuerda tener «mucha relación» en los años que duró aquel programa porque siempre lo enviaban a él a cubrir actos donde acudían los monarcas.

Siempre lograba saludarlos y mantener unas palabras con ellos, lo que le permite poder responder cómo es el emérito a las distancias cortas: «Sí que es majo, tiene esa cosa tan campechana que dicen. Es verdad que la tiene«. Ahora bien, no todo han sido halagos hacia él: «Es campechano, pero otra cosa es lo que hace después… sobre todo lo que hace mal después con el dinero«.

Juan Carlos siempre ha sido amable con la prensa | Europa Press

Una historieta que ha hecho gracia y que hace que los telespectadores recuerden la época de Caiga quien caiga, en la que los vídeos y las crónicas de los eventos gustaban mucho sobre todo porque no les daba vergüenza interactuar y pedir cosas a los famosos por muy importantes que fueran.