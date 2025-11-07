Las memorias de Juan Carlos I han dado la vuelta al mundo, incluso antes de salir a la luz en España. El Borbón emérito está en boca de todos tras publicar el libro con sus memorias que ha revolucionado Francia, el país donde ya está disponible el libro, y que también ha sacudido el país de origen del padre de Felipe VI. El rey emérito español ha decidido compartir algunas de sus reflexiones más profundas, también con algunas mentiras. Ha hablado de infidelidades, la mala relación con Letizia, «el error» que cometió con Corinna y el perdón que dedica a Sofía de Grecia, la reina emérita que ha tenido que soportar todas las polémicas de su marido, sobre todo en lo que respecta a sus amantes más sonadas. Hay mensajes para todos y algunos de ellos están dirigidos a su nieto más polémico y, al mismo tiempo, el que vive con él desde que decidió exiliarse a Abu Dabi. ¿Qué dice Juan Carlos sobre Froilán en sus memorias?

Las palabras sobre Froilán en el libro de memorias de Juan Carlos de Borbón

Felipe Juan Froilán de Marichalar, aunque todos lo conocen como Froilán, es el primer hijo de Elena de Borbón y el nieto mayor de Juan Carlos. El hermano de Victoria Federica, sin embargo, ha sido uno de los miembros de la familia real española más polémicos. Sus escándalos forman parte de la vida pública y la crónica social desde hace años: un carácter rebelde y un acto que marcó su nombre para siempre, el momento en que se disparó a sí mismo con un arma de manera accidental. «Froilán, hijo de la infanta Elena, se disparó a sí mismo de manera accidental estando en el patio de la casa. Acompañado de su padre se le disparó una escopeta de pequeño calibre, causándole una herida en el pie derecho», explicaron desde Zarzuela.

¿Qué ha dicho Juan Carlos de su nieto más polémico en sus memorias? | Europa Press

Ahora, es la revista Lecturas quien se ha hecho eco de las palabras que dedica su abuelo en el libro de memorias. Parece que es uno de sus nietos preferidos, al menos, la infanta Elena lo envió a Abu Dabi con su abuelo para intentar alejarlo de los escándalos como una oportunidad para madurar. «Es uno de mis grandes orgullos. He quitado una preocupación a Felipe y a la Corona y he ayudado a la familia», escribe el emérito.

Desde el año 2023, Froilán vive en los Emiratos bajo la protección de su abuelo y parece que allí habría encontrado el espacio para reconducir «una vida desordenada». «El divorcio de sus padres y una cierta falta de autoridad parental lo llevaron a una vida desordenada». Unas palabras que hacen pensar que la separación de Elena y Jaime de Marichalar fue uno de los desencadenantes del comportamiento del joven. «Me queda una satisfacción que ilumina mi día a día. Hoy tengo la suerte de poder contar con la presencia de mi nieto mayor», indica en el capítulo dedicado a Froilán, de quien parece sentirse muy orgulloso.

Froilán y Elena, en Abu Dabi con Juan Carlos de Borbón | Europa Press

¿Qué actividades hacen juntos?

En su vida fuera de España, Juan Carlos habría encontrado en la compañía de Froilán un vínculo con lo que le queda en su país natal. En el libro, se explica que comparten momentos de actividades, como ver fútbol juntos o «charlar sobre las pequeñas alegrías de su día a día», donde recuerdan su vida en España, «el país al que desearía volver». Por ahora, cada episodio que se va conociendo de estas memorias permite leer las versiones más personales de lo que ha decidido explicar a su manera el rey emérito español.