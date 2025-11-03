Las memorias de Juan Carlos continúan causando estragos con solo las primeras filtraciones. Antes incluso de que salga a la luz el libro en el que el Borbón Emérito ha decidido estallar contra todo y todos, ya se han podido leer titulares bomba, como por ejemplo cómo es su relación con Sofía de Grecia, a quien califica de ser «una mujer excepcional, íntegra, bondadosa, rigurosa, delicada y benevolente». También se ha despachado a gusto sobre Letizia, con quien no tiene buena relación. «Hay distancia entre nosotros y eso no ha ayudado a la cohesión de nuestras relaciones familiares», explicó en una entrevista para promocionar sus memorias.

¿Y qué ha dicho de su examante más sonada? El libro también guarda un espacio para Corinna Larssen, uno de los «grandes errores» de su vida. «La relación privada que tuve con Corinna nunca debería haber tenido consecuencias públicas tan desproporcionadas» y además «tuvo un efecto devastador en mi reinado y en mi vida familiar», revela el emérito español. Años después de la batalla judicial con Juan Carlos, ¿cómo es la vida de Corinna alejada -en parte- de los escándalos y las polémicas?

¿Cómo es la vida actual de Corinna?

La revista Semana se ha hecho eco de la vida de la «princesa» Corinna, enfocada en sus proyectos personales, empresas y lujo. Según las informaciones publicadas por la citada revista, Corinna continúa viviendo en Inglaterra y ha puesto en marcha una empresa, llamada Audienzia Group Limited, dedicada a la consultoría estratégica que se especializa en «las relaciones institucionales y la gestión de activos».

La empresaria vive en Londres, específicamente en el barrio de Belgravia, y cabe decir que el lujo no escapa. El lugar donde vive es una residencia en un edificio de estilo victoriano cerca del palacio de Buckingham que adquirió en el año 2009 por un precio de 11 millones de euros. No es un pisito simple sino que tiene 250 metros cuadrados y está llena de muebles «carísimos» y decorada por Jonathan Reed, interiorista que ha trabajado para figuras reales como los reyes de Jordania. Parece que Corinna tiene cierta afición por estar cerca de los círculos monárquicos. Además, desde Semana recogen que Corinna ha vuelto a usar el apellido de su exmarido, Sayn-Wittgenstein, de quien se divorció hace veinte años. ¿Los motivos? Poder abrir puertas de los «círculos elitistas británicos».

¿Qué otros negocios tiene entre manos? Más allá de la empresa, Corinna tiene puesta a la venta una mansión de Shropshire, a tres horas de la capital inglesa. Un palacio que data del siglo XIX que compró en el año 2015 por 6,7 millones de euros y que ahora «querría vender por más del doble del precio original».

Operaciones y retoques estéticos

Uno de los otros aspectos que más llaman la atención de la nueva vida de Corinna son sus retoques estéticos. A lo largo de los años se ha podido ver cómo su cara sufría cambios para intentar mitigar el paso del tiempo. «Se pone en manos de los mejores especialistas en medicina estética de la Commonwealth». ¿Y qué se ha hecho? Lo que más destaca de su cara es «el aumento del volumen de sus labios superiores». Pero esta no es la única cosa que se ha hecho. «También se ha hecho un par de liftings y es habitual que se inyecte toxina botulínica en el tercio superior de la cara para levantar las cejas, abrir la mirada y borrar arrugas. Además, recurre al ácido hialurónico para rellenar los pómulos», recogen desde la citada revista.

La historia de amor de Juan Carlos y Corinna forma parte del pasado, pero queda claro que con la publicación de las memorias del Emérito, el nombre de una de sus examantes más famosas podría volver a formar parte de la actualidad del corazón.