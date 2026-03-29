Daniela Blume formó parte de uno de los programas más gamberros que ha tenido la televisión privada española, Crónicas marcianas, donde hacía directamente de stripper. La colaboradora de televisión también fue reportera de TNT antes de trabajar en Vacances pagades de TV3 o de ser concursante de Supervivientes y Gran Hermano VIP. Ahora hacía tiempo que no se sabía nada de ella, hasta que ha reaparecido para explicar que ha hecho un cambio de vida y ahora se gana la vida como profesora de yoga.

La maternidad la transformó, dijo, un proceso «profundo, duro, bonito, devastador y pleno» que le ha dado alas para ser guía de meditación. Ahora bien, también gana un dinero extra con OnlyFans, la plataforma donde los seguidores pagan a cambio de obtener fotos subidas de tono de las famosas que tienen perfil.

Daniela Blume muestra fotos de la boda secreta con el padre de las dos hijas

En una publicación en Instagram, la de Mataró ha dado más detalles sobre su nueva vida. En los últimos meses, se ha casado en secreto y ha sido madre de la segunda hija justamente dos años después del nacimiento de la mayor. La actriz se casó embarazada de cinco meses, dice, en un enlace que tuvo lugar el verano pasado y del que no ha sido hasta ahora que ha compartido fotografías: «Me casé el pasado mes de julio embarazada de cinco meses y, en aquellos días, recordé que mi madre también se casó llevándome a mí en la barriga de los mismos meses».

De aquel día, ha destacado que fue ella misma quien condujo el jeep hasta la zona de la ceremonia: «Conduje hasta el altar, descalza, con el padrino dentro, con el velo puesto… qué risa y qué nervios. Vestida de novia, todo el mundo te sonríe desde dentro«. En los comentarios, un montón de fans que aplauden lo guapa que estaba: «Espectacular», «Radiante» o «Guapísima» son solo algunos de los mensajes que ha recibido. Vestida con un modelo de encaje y mangas largas acampanadas, la presentadora de 40 años ha iniciado esta década con «el amor» de su vida tras un proceso en el que asegura haber tenido «comunicación directa con Dios».

Daniela Blume publica fotos de la boda secreta | Instagram

La de Mataró ha compartido el álbum más personal | Instagram

La foto con los anillos ha parecido muy tierna | Instagram

Los fans de la socialité se alegrarán de saber qué ha sido de ella después de tanto tiempo de silencio, una tertuliana que ha dejado de lado la radio y la televisión para probar suerte en otros ámbitos. Si la catalana acabará volviendo o no, de momento es un misterio.