Les memòries de Joan Carles I han fet la volta al món, fins i tot abans de sortir a la llum a Espanya. El Borbó emèrit és en boca de tothom després de publicar el llibre amb les seves memòries que ha revolucionat França, el país on ja està disponible el llibre, i que també ha sacsejat el país d’origen del pare de Felip VI. El rei emèrit espanyol ha decidit compartir algunes de les seves reflexions més profundes, també amb algunes mentides. Ha parlat d’infidelitats, la mala relació amb Letícia, “l’error” que va cometre amb Corinna i el perdó que dedica a Sofia de Grècia, la reina emèrita que ha hagut de suportar totes les polèmiques del seu marit, sobretot pel que fa a les seves amants més sonades. Hi ha missatges per a tothom i alguns d’ells estan dirigits al seu net més polèmic i alhora, el que viu amb ell des que va decidir exiliar-se a Abu Dhabi. Què diu Joan Carles sobre Froilán en les seves memòries?
Les paraules sobre Froilán en el llibre de memòries de Joan Carles de Borbó
Felipe Juan Froilán de Marichalar, tot i que tothom el coneix com a Froilán, és el primer fill d’Elena de Borbó i el net gran de Joan Carles. El germà de Victoria Federica, però, ha estat un dels membres de la família reial espanyola més polèmica. Els seus escàndols formen part de vida pública i la crònica social des de fa anys: un caràcter rebel i un acte que va marcar el seu nom per sempre, el moment en què es va disparar a ell mateix amb una arma de manera accidental. “Froilán, fill de la infanta Elena, s’ha disparat a si mateix de manera accidental sent al pati de la casa. Acompanyat del seu pare se li va disparar una escopeta de petit calibre, causant-li una ferida al peu dret”, van explicar des de la Zarzuela.
Ara, és la revista Lecturas qui s’ha fet ressò de les paraules que dedica el seu avi en el llibre de memòries. Sembla que és un dels seus nets preferits, si més no, la infanta Elena el va enviar a Abu Dhabi amb el seu avi per intentar allunyar-lo dels escàndols com a oportunitat per madurar. “És un dels meus grans orgulls. He tret una preocupació a Felip i a la Corona i he ajudat a la família”, escriu l’emèrit.
Des de l’any 2023, Froilán viu als Emirats sota la protecció del seu avi i sembla que allà hauria trobat l’espai per reconduir “una vida desordenada”. “El divorci dels seus pares i una certa falta d’autoritat parental el van portar a una vida desordenada”. Unes paraules que fan pensar que la separació d’Elena i Jaime de Marichalar va ser un dels detonants del comportament del jove. “Em queda una satisfacció que il·lumina el meu dia a dia. Avui tinc la sort de poder comptar amb la presència del meu net més gran”, indica en el capítol dedicat a Froilán, de qui sembla sentir-se molt orgullós.
Quines activitats fan tots dos junts?
En la seva vida fora d’Espanya, Joan Carles hauria trobat en la companyia de Froilán un vincle amb què li queda en el seu país natal. En el llibre, s’explica que comparteixen estones d’activitats, com veure futbol junts o “xerrar sobre les petites alegries del seu dia a dia”, on recorden la seva vida a Espanya, “el país al que voldria tornar”. Ara per ara, cada episodi que es va coneixent d’aquestes memòries permeten llegir les versions més personals del que ha decidit explicar a la seva manera rei emèrit espanyol.