La queixa de Froilán quan creu que no el senten: “N’estic fart”
Jennifer Navarro
10/12/2025 12:00

Froilán no vol viure a Abu Dhabi, una presó d’or per a ell que va arribar com a càstig pel seu comportament. La família reial va acabar farta dels titulars constants sobre les seves faltes de respecte i les nits de festa, una activitat que malmetia la seva imatge perquè se’l veia públicament com un nen ric i maleducat que només volia anar de discoteca. Des que l’han enviat lluny, aquestes informacions sobre ell s’han reduït dràsticament. Ara bé, la distància no impedeix que continuï filtrant-se informació sobre el seu dia a dia en aquesta vida de luxe.

L’últim que se sap? Què va dient quan creu que ningú no el sent. El mitjà digital Vanitatis ha pogut parlar amb un testimoni que va coincidir amb ell a la festa d’El Pardo del passat 22 de novembre, a qui va fer unes quantes confessions en confiança i sense esperar que acabessin sortint a la llum. Per exemple? Quan li va dir que està “fart” de viure a Abu Dhabi: “Visc allà i sense escapatòria”, hauria arribat a etzibar.

Eren principis del 2023 quan la seva mare, Elena de Borbó, va dir-li que havia de marxar lluny per evitar més escàndols a la corona. No s’ha acabat d’acomodar en aquesta ciutat, plena de luxe, encara que allà tingui la companyia del seu avi Joan Carles amb qui manté una relació boníssima. Alguns diuen que s’ha convertit en el seu conseller, però ell ho nega: “Res més lluny de la realitat… Em veu com un net, simplement, i no escolta els meus consells. Ara bé, tampoc no tinc intenció de donar-li’n cap”.

La queixa de Froilán sobre la seva vida a Abu Dhabi - Europa Press
La queixa de Froilán sobre la seva vida a Abu Dhabi | Europa Press

A Froilán no li agrada la feina que té a Abu Dhabi

No li agrada la feina que han trobat per a ell, tal com revela en aquestes converses d’ara: “Tinc una feina molt avorrida i burocràtica, amb horaris poc flexibles… Hi ha molt poca cosa a fer i hi ha monotonia. La vida social aquí és molt limitada i tot necessita molta planificació i també distància”, s’hauria queixat.

Froilán estaria intentant fer esport i mantenir una rutina saludable, però diu que això també li costa. No té massa amics i lamenta, amb la boca petita, que no hi hagi discoteques i bona festa: “És una vida sosa“. Si fos per ell, assegura, “marxaria d’allà“. Ara bé, no pot perquè té l’obligació laboral i també perquè Joan Carles compta amb ell per omplir aquest buit emocional. Unes declaracions fetes en confiança que han arribat a oïdes de la premsa, cosa que no agradarà a uns pares que continuen demanant-li més discreció.

Froilán

