Joan Carles de Borbó, més malalt del que diuen? “Ha hagut d’estar ingressat”
Jennifer Navarro
28/01/2026 14:02

Joan Carles de Borbó ha tornat a demostrar que no li importa gaire la seva dona, per no dir gens, ja que ni tan sols ha fet el gest d’acompanyar-la al funeral de la seva germana quan tothom sap que ha estat la persona a qui més unida ha estat en tota la seva vida. Sofia de Grècia ha hagut d’acomiadar-se d’Irene, però no ha tingut el suport del seu -encara- marit ni tan sols en aquest moment tan dur. Ràpidament, van sortir els defensors de l’emèrit a dir que “els metges no l’havien deixat viatjar” per culpa dels problemes de salut… però aquesta teoria va ser vista com una simple excusa per intentar no quedar tan malament. Doncs ara surten a la llum informacions sobre el tema que deixen caure que, atenció, potser és cert que Joan Carles no es troba tan bé de salut com han intentat fer veure fins ara.

De fet, algunes revistes arriben a parlar avui de “preocupació” per ell. Des d’Antena 3, per exemple, deixa anar que el seu entorn reconeix que Joan Carles està “delicat” i que ha arribat a estar “ingressat” a l’hospital recentment. L’absència al funeral de la seva cunyada estaria justificada, doncs, ja que seria veritat que el monarca no va poder viatjar per culpa del seu estat. Així ho assegura Susanna Griso, que ha desmentit que el pare de Felip es trobés a Suïssa, com va dir-se, en el moment de la mort de la princesa grega: “Joan Carles estava a la residència habitual d’Abu Dhabi”, assegura.

Està més malalt del que diuen Joan Carles de Borbó? - Europa Press
Totes les veus que comencen a parlar dels problemes de salut de Joan Carles

La periodista té contacte directe amb ell, pel que es veu, i ha pogut saber que l’emèrit està “dolgut” per totes aquestes acusacions que el mostren com un monstre poc empàtic: “Li fa mal aquesta informació perquè considera que estan intentant fer-li mal gratuïtament“. No va viatjar a Espanya “per prescripció mèdica“, insisteix, perquè els metges no li van recomanar el viatge: “Saben que és una pallissa fer 7 hores de vol i que, a més a més, no li deixen dormir a Madrid i hauria d’haver tornat a Abu Dhabi el mateix dia“.

La presentadora insisteix que Joan Carles té “molta estima” a la reina Sofia i que també li tenia a Irene: “D’haver pogut, hauria assistit a aquest funeral perquè sempre ha tingut una excel·lent relació amb la cunyada”. Però tan malament està de salut? Aquesta informació també li ha arribat a Gema López, a qui li diuen que ha estat “delicat” i que ha necessitat ser ingressat a l’hospital recentment. De fet, si Froilán no va anar tampoc al funeral va ser perquè volia estar al costat de l’avi en aquests moments delicats: “No va voler anar-hi perquè sap que el seu estat de salut era dèbil“.

Pilar Eyre critica l'entrevista de Joan Carles de Borbó a la televisió francesa - France TV
També la biògrafa de Joan Carles, Laurence Debray, ha confirmat a la revista ¡Hola! aquesta informació sobre l’empitjorament de l’estat de Joan Carles: “No es mou d’Abu Dhabi des del Nadal per raons de salut perquè els seus metges no el deixen“. Són unes quantes les fonts que parlen obertament sobre el tema i que semblen confirmar-ho, però cal destacar que totes elles estan del seu costat… Serà el temps el qui digui si realment estava tan malalt com diuen ara o si tot s’ha tractat d’una justificació barata per no deixar-lo tan malament.

