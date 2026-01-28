Isabel Sartorius, qui fos la primera parella oficial de Felip de Borbó, és notícia avui després de molt de temps sense saber-se res d’ella. Filla d’un marquès i ferma candidata a princesa d’Astúries, va captivar l’hereu en un sopar que tindria lloc la primavera del 1989. Des del dia en què van sortir de festa a una discoteca, aquell amor sobtat va ser molt fort fins al punt de durar dos anys i protagonitzar un munt de portades de les revistes del cor de l’època. Tothom donava per fet que seria la futura reina espanyola, però va acabar desapareixent del mapa. Ara, ha sortit a la llum que està ingressada en una clínica psiquiàtrica de Madrid “des de fa un temps”.
És un titular molt impactant, però La Razón explica que allà s’està sotmetent a un tractament “intermitent” i que pot tenir una vida bastant normal: “Pot entrar i sortir del centre, però sempre que surt ho fa acompanyada perquè, a vegades, s’oblida de les coses i pot arribar a perdre’s“. Isabel estaria posant de la seva part per curar-se del tot, però aquest seria una síndrome de “difícil diagnòstic“.
El diari ha parlat amb un dels seus familiars, que confirma que es tracta d’una malaltia mental: “Avui dia, aquest és un mal major que destrueix l’equilibri de moltes famílies“. En aquests moments, només es relacionaria amb el seu entorn més proper entre el que destaca una amiga periodista “incondicional” i “molta gent que l’estima“.
Aquest ha estat un titular bomba, que l’exparella de Felip de Borbó rebi tractament -encara que sigui de manera intermitent- en una clínica psiquiàtrica. “Està ben atesa i ben cuidada“, han dit des del plató d’Y ahora Sonsoles a Antena 3. De fet, han pogut parlar amb gent de prop seu que confirmen que la seva xarxa familiar està “molt pendent d’ella” en aquests moments més complicats. Es troba en règim obert, com dèiem, així que pot entrar i sortir d’aquesta residència i així ho ha anat fent des de fa un temps.
Els pacients amb bona evolució clínica són els qui poden gaudir d’aquest tipus d’hospitalització menys restrictiva, que afavoreix que se sentin més autònoms i que puguin mantenir el vincle amb el seu entorn. Isabel Sartorius no travessa una situació fàcil, però, tal com han reconegut diversos periodistes: “Està passant per un procés complicat a llarg termini“. I què exactament el que li hauria passat? Sembla que la seva salut mental hauria empitjorat arran de la mort de la seva exparella, César Alierta, una figura clau en la seva vida.
Ara, està centrada a recuperar-se per poder continuar amb el seu dia a dia de la millor manera possible però necessitarà temps i paciència.