Isabel Sartorius, quien fue la primera pareja oficial de Felipe de Borbón, es noticia hoy después de mucho tiempo sin saberse nada de ella. Hija de un marqués y firme candidata a princesa de Asturias, cautivó al heredero en una cena que tendría lugar en la primavera de 1989. Desde el día en que salieron de fiesta a una discoteca, aquel amor repentino fue muy fuerte hasta el punto de durar dos años y protagonizar un montón de portadas de las revistas del corazón de la época. Todo el mundo daba por hecho que sería la futura reina española, pero acabó desapareciendo del mapa. Ahora, ha salido a la luz que está ingresada en una clínica psiquiátrica de Madrid «desde hace un tiempo».

Es un titular muy impactante, pero La Razón explica que allí se está sometiendo a un tratamiento «intermitente» y que puede tener una vida bastante normal: «Puedes entrar y salir del centro, pero siempre que sale lo hace acompañada porque, a veces, se olvida de las cosas y puede llegar a perderse«. Isabel estaría poniendo de su parte para curarse del todo, pero este sería un síndrome de «difícil diagnóstico«.

El diario ha hablado con uno de sus familiares, que confirma que se trata de una enfermedad mental: «Hoy en día, este es un mal mayor que destruye el equilibrio de muchas familias«. En estos momentos, solo se relacionaría con su entorno más cercano entre el que destaca una amiga periodista «incondicional» y «mucha gente que la quiere«.

Felipe de Borbón e Isabel Sartorius eran protagonistas de la prensa | Semana

Esta fue la portada más comentada de su relación con Felipe | ¡Hola!

Este ha sido un titular bomba, que la exnovia de Felipe de Borbón reciba tratamiento -aunque sea de manera intermitente- en una clínica psiquiátrica. «Está bien atendida y bien cuidada«, han dicho desde el plató de Y ahora Sonsoles en Antena 3. De hecho, han podido hablar con gente cercana a ella que confirman que su red familiar está «muy pendiente de ella» en estos momentos más complicados. Se encuentra en régimen abierto, como decíamos, así que puede entrar y salir de esta residencia y así lo ha estado haciendo desde hace un tiempo.

Los pacientes con buena evolución clínica son los que pueden disfrutar de este tipo de hospitalización menos restrictiva, que favorece que se sientan más autónomos y que puedan mantener el vínculo con su entorno. Isabel Sartorius no atraviesa una situación fácil, pero, tal como han reconocido varios periodistas: «Está pasando por un proceso complicado a largo plazo«. ¿Y qué exactamente es lo que le habría pasado? Parece que su salud mental habría empeorado a raíz de la muerte de su exnovio, César Alierta, una figura clave en su vida.

Ahora, está centrada en recuperarse para poder continuar con su día a día de la mejor manera posible, pero necesitará tiempo y paciencia.